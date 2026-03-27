Las críticas de Bukele, Verástegui y otras figuras por el caso Noelia Castillo, la joven que recibió la eutanasia en España

El pasado 26 de marzo, Noelia Castillo Ramos, una joven de 25 años originaria de Barcelona, decidió poner fin a su vida por medio de la eutanasia. Un caso que ha generado diversas reacciones no solo en la ciudad europea, sino también en el ámbito internacional.

De acuerdo con la información de medios españoles, Noelia, quien era parapléjica, falleció en el Hospital Residencia Sant Camil, en Sant Pere de Ribes.

El caso se remonta a agosto de 2024 y ha generado gran controversia debido a que el padre de Noelia intentó detener la eutanasia por medio de varias vías legales.

Además, el caso tomó mayor relevancia cuando Noelia dio una última entrevista a un programa de la cadena televisiva Antena 3, donde afirmaba que "quería irse en paz y dejar de sufrir".

El hecho ha causado impacto mediático a nivel internacional, al punto en que políticos, líderes internacionales y celebridades se han pronunciado sobre el caso.

Uno de ellos fue el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, quien dijo que el caso de Noelia se trata del "fin último de las organizaciones de derechos humanos".

"Jamás los escucharemos, no importa cuánto nos ataquen. No tienen nada que venir a decirnos; más bien, nosotros deberíamos estar denunciándolos a ustedes por lo que le hacen a mujeres como Noelia", dijo Bukele.

Medios como Infobae también recogieron las declaraciones del actor Kevin Sorbo, quien dijo en sus redes sociales que "España decidió aplicar la pena de muerte a la víctima (Noelia)".

Antes de que la joven recibiera la eutanasia, el actor mexicano Eduardo Verástegui expresó su apoyo a Noelia en sus redes sociales, al decir que iba a colaborar económicamente.

"Noelia, no estás sola, hija. Noelia, yo te ayudo con lo que esté en mis manos. Noelia, no les hagas caso. Noelia, nos haces falta. Noelia, vales mucho. Noelia, tú puedes. Noelia, no les des el gusto. Dios, ayúdanos", escribió el actor en redes sociales.

También se registraron declaraciones del portavoz de Abogados Cristianos en España, quien criticó el caso al decir que "el sistema sanitario ha fracasado".

"A una muchacha que ha tenido una vida muy dura, que todos lamentamos, lo único que se le ha podido dar es la muerte", afirmó el portavoz.

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