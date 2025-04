Las últimas palabras que el papa Francisco dijo en público

Su fallecimiento se ha producido justo después de la Semana Santa, en la que redujo drásticamente sus apariciones, en el Lunes del Ángel, festivo en Italia, y en pleno Jubileo, lo que hace que los aledaños vaticanos estén especialmente concurridos.

En el mensaje pascual, leído por Monseñor Diego Ravelli, maestro de las Ceremonias Litúrgicas Pontificias, Francisco reiteró su llamado al alto el fuego en Gaza, pidió la liberación de los rehenes israelíes y el envío de ayuda humanitaria a los hambrientos. Repasando diversas realidades conflictivas en el mundo, recordó que la paz no es posible sin un verdadero desarme.

Un último mensaje

Queridos hermanos y hermanas: feliz Pascua. Pido al maestro de ceremonias que lea el mensaje.

Ni que su último mensaje sería para pedir el fin del rearme mundial.

Ninguna paz es posible sin un verdadero desarme. La exigencia que cada pueblo tiene de preparar su propia defensa no puede transformarse en una carrera general de rearme.

En Roma su muerte ha sido totalmente inesperada. En los últimos días había incrementado sus apariciones públicas. Eran esporádicas y apenas hablaba. Pero se notaba sus ganas de estar con la gente.

Uno de sus últimos encuentros fue con un grupo de presos.

El papa que destacó por su cercanía y su deseo de estar con los últimos, cumplió su deseo hasta el último momento.

Un breve encuentro

La aparición ayer de papa Francisco, lleno de esperanza y de fe, marcó no solo la celebración de la Resurrección de Cristo, sino también fue un testimonio de su fortaleza y dedicación pastoral, a pesar de las adversidades físicas que enfrentó en las últimas semanas.

Otro momento especialmente conmovedor ocurrió al final, cuando Francisco se subió al papamóvil y recorrió la Plaza de San Pedro, saludando a los numerosos peregrinos presentes, felices de haberlo visto.

El Obispo de Roma enfatizó que "desde el sepulcro vacío de Jerusalén llega hasta nosotros el sorprendente anuncio: Jesús, el Crucificado, «no está aquí, ha resucitado» (Lc 24,6). No está en la tumba, ¡es el viviente!". Asimismo, resaltó que "el amor venció al odio. La luz venció a las tinieblas. La verdad venció a la mentira. El perdón venció a la venganza. El mal no ha desaparecido de nuestra historia, permanecerá hasta el final, pero ya no tiene dominio, ya no tiene poder sobre quien acoge la gracia de este día".

Con información de Rome Reports en español, Vatican News en español y EFE.