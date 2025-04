Lazos comerciales, migración y aranceles: los temas abordados en la reunión entre EE. UU. y Guatemala

El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, mantuvo una reunión con el canciller de Guatemala, Carlos Ramiro Martínez, en Washington, explicó el Departamento de Estado en un comunicado.

En ese encuentro, Landau expresó su agradecimiento al ministro guatemalteco por “los esfuerzos para combatir la inmigración ilegal“, que dijo, se llevan a cabo a través de una colaboración con la Administración estadounidense.

Esta reunión, la primera entre ellos, se produce en medio de la guerra comercial iniciada por el presidente estadounidense, Donald Trump, con el resto del mundo.

A los productos guatemaltecos el mandatario les impuso un gravamen del 10 %.

Según publicó el Gobierno de Guatemala en redes sociales, durante el encuentro también conversaron sobre los aranceles anunciados por el republicano.

“EE.UU. disfruta de una sólida relación bilateral con Guatemala, encarnada en nuestro compromiso compartido de ofrecer prosperidad y seguridad a nuestros ciudadanos“, concluyó el mensaje del Departamento.

Was an honor to welcome 🇬🇹 @MinexGt Foreign Minister Carlos Ramiro Martínez to the @StateDept – Feliz de haber abordado temas muy importantes en nuestra relación bilateral – ¡y en español además! The United States enjoys a strong bilateral relationship with Guatemala and both our… pic.twitter.com/KZ9uS66lYl