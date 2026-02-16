“Les pido ayuda”: el caso de la congresista colombiana cuyo hijo lleva 18 días detenido por el ICE

Ángela María Vergara es congresista colombiana y pertenece al Partido Conservador. Denunció recientemente que su hijo lleva 18 días detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

La legisladora solicitó con urgencia la intervención del Gobierno de Colombia y de la Cancillería para garantizar el retorno y la protección de su hijo, además de mencionar la situación de otros connacionales.

“Un joven que siquiera tiene una infracción de tránsito, pero que él, al igual que muchos colombianos, están viviendo un martirio. No han podido regresar a su país y necesitan la intervención urgente del Estado. Es por eso que hoy, como madre, les pido ayuda”, afirmó Vergara en un video publicado en redes sociales.

Indicó que su hijo contaba con varios documentos que permitían su residencia en EE. UU., como permiso de trabajo, número de seguridad social y una audiencia programada para 2028 para tratar su solicitud de asilo.

“Lleva 18 días encarcelado, encadenado, en unas condiciones inhumanas. Es una persona que estaba a la espera de la resolución de su situación legal”, agregó.

Pro-Trump far right Colombian congresswoman Angela Vergara cries over ICE snatching her son pic.twitter.com/5wyJKP2DJA — The Tennessee Holler (@TheTNHoller) February 15, 2026

Aunque conocía la situación desde hace semanas, la congresista explicó en X que había guardado silencio porque confiaba en las garantías de la justicia estadounidense. Sin embargo, decidió hacer pública la denuncia por lo que calificó como un “desgaste emocional profundo”.

“Alzo la voz desde lo humano por las familias que sufren sin ayuda; por colombianos que hoy son tratados como delincuentes sin serlo. Hombres y mujeres que llevan meses privados de la libertad, esperando un vuelo para regresar a casa o una intervención del Estado colombiano que les devuelva la esperanza”, escribió.

El hijo de la congresista colombiana Ángela Vergara está detenido por el ICE. Vergara pide una “intervención” del Gobierno de Petro para acelerar los vuelos de repatriación, mientras es objeto de críticas por su cercanía ideológica con Trump https://t.co/h9Fj3wSlTI pic.twitter.com/GPD8sZWalA — EL PAÍS América Colombia (@ElPaisAmericaCo) February 16, 2026

Cerca de seis de cada siete migrantes detenidos por el ICE en el primer año de la actual administración del presidente estadounidense, Donald Trump, carecen de historial criminal violento, reveló esta semana la cadena CBS, con base en un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Además, cerca de cuatro de cada diez detenidos no tienen ningún antecedente penal; algunos estaban acusados únicamente de infracciones civiles de inmigración, como residir de forma irregular en Estados Unidos o exceder el tiempo permitido de estadía.

Una investigación de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) documentó un promedio mensual de 6 mil migrantes latinoamericanos sin antecedentes penales que ingresaron en centros de detención entre febrero y septiembre del 2025.

