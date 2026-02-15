Mujer hispana y sus hijos quedan en aeropuerto de Texas sin dinero ni documentos tras ser liberados por ICE

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) dejaron a Crismar Herrera y sus dos hijos en el aeropuerto de San Antonio, Texas, sin dinero ni documentos de identificación.

Herrera y su familia fueron liberados del centro de detención migratorio en Dilley, después de haber sido detenidos el 8 de enero en El Paso, cuando se presentó a una cita regular de migración.

No obstante, los oficiales migratorios no le devolvieron sus documentos, ni le proporcionaron medios para abordar un avión, ni dinero.

Aún desorientada y tomada de las manos de sus hijos, Herrera no sabía qué hacer, ya que debía abordar un vuelo rumbo a Las Vegas, Nevada, que había sido pagado por una amiga.

Por fortuna, dos oficiales de la policía local la ayudaron para que ella y los menores subieran al avión sin identificación.

Los agentes también compraron comida para los niños y un cargador para teléfono.

“Ya veo que no todos los policías son iguales en este país, que hay policías buenos. De verdad, gracias”, dijo Herrera en una entrevista con Univisión.

La mujer relató que el 8 de enero se presentó a la cita programada desde las 8.00 horas. Entonces, un oficial migratorio le indicó que su proceso continuaría en un centro de detención.

Un mes y una semana permaneció en el centro migratorio, junto a sus hijos y otras familias.

Recuerda que en el recinto había demasiados niños; algunos vomitaban en el comedor.

El 13 de febrero fueron liberados y, con ayuda de dos policías de San Antonio, se dirigieron a Las Vegas.

“Mi sueño es que mis hijos tengan una mejor educación, que aprendan inglés y puedan tener un mejor futuro”, añadió antes de subir al avión.

En marzo tienen programada una cita en el Departamento de Inmigración, pero en Nevada.