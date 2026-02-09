Verificamos por usted: ¿Agentes del ICE se disfrazan de electricistas o constructores para hacer sus redadas?

Medios como Univisión han informado que numerosas organizaciones civiles en Estados Unidos han denunciado que algunos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) habrían utilizado disfraces de electricistas o constructores para llevar a cabo sus redadas migratorias.

El caso más sonado habría ocurrido en Minneapolis, según el medio, donde el dueño de un restaurante mexicano habría confrontado a dos agentes migratorios supuestamente disfrazados de trabajadores de servicio público.

Univisión afirma que el dueño del restaurante se llama Luis Ramírez, quien denunció que los agentes llevaban chalecos reflectantes y cascos blancos, además de ocultar sus rostros.

El medio señala que no todos los incidentes que vinculan a agentes del ICE disfrazados han sido verificados, pero cita a expertos que afirman que ha habido un incremento de estos casos.

Por ejemplo, el medio cita a Naureen Shah, directora de defensa de inmigración de la Unión Americana de Libertades Civiles, y afirma que estas supuestas prácticas del ICE generan desconfianza y confusión en la población.

Univisión cita un acuerdo en el que se especifica la restricción que tienen los agentes migratorios de Los Ángeles para usar disfraces en sus operativos migratorios, y añade que estas prácticas siguen siendo legales en varios estados de EE. UU.

It doesn't always work. In the video below, Luis Ramirez confronts two men dressed as utility workers who'd been parked outside his family's Mexican restaurant. "I never seen a worker wear his hard hat in the car before," he told us. https://t.co/KG9h1jaCi1 pic.twitter.com/ROzrnCAjgZ — Jake Offenhartz (@jangelooff) February 8, 2026

Además de los disfraces, activistas de Minneapolis han denunciado que las autoridades migratorias utilizan otros métodos polémicos, como el uso de placas falsas en sus vehículos para evitar ser detectados por la población.

86%

Cerca de seis de cada siete migrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) en el primer año de la actual administración de Donald Trump —el 86%— carecen de historial criminal violento, reveló este lunes la cadena CBS con base en un documento del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El reporte encontró que menos del 14% de los casi 400 mil migrantes arrestados por el ICE del 21 de enero del 2025 al 31 de enero del 2026 tienen antecedentes penales o están acusados de crímenes con violencia.

Además, cerca de cuatro de cada diez detenidos por el ICE no tenían ningún antecedente criminal en absoluto, y algunos solo estaban acusados de ofensas civiles de inmigración, como vivir de forma ilegal en Estados Unidos o sobrepasar el tiempo permitido de su estadía en el país.

Lea también: Sin fianza y sin audiencia: tribunal avala detención obligatoria de migrantes y abre la puerta a deportaciones masivas