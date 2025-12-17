Los detalles del mexicano que obtuvo un perdón migratorio tras morir en una sede del ICE en Dallas

Un perdón migratorio (o waiver, en inglés) es un proceso legal en Estados Unidos mediante el cual una persona que ha cometido ciertas infracciones solicita algún tipo de beneficio, como la residencia o el derecho a permanecer en ese país.

Existen muchos casos de esta índole en EE. UU., aunque son contadas las ocasiones en que los migrantes obtienen dicho perdón por parte de las autoridades estadounidenses.

No fue el caso del mexicano Miguel Ángel García, quien a mediados de diciembre obtuvo el perdón migratorio otorgado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, en inglés).

Sin embargo, lo que sorprende del caso es que García ya había fallecido, debido a un ataque armado que ocurrió en septiembre en una de las instalaciones del ICE, en el norte de Dallas, Texas.

Medios como Univisión señalan que García murió cuando se encontraba detenido bajo custodia de las autoridades federales.

Según Univisión, la notificación del perdón migratorio fue recibida por su esposa, Stephany Gauffeny, quien indicó que la solicitud llevaba varios años en trámite.

Ese medio entrevistó a varios familiares de García, quienes señalaron que había vivido en Texas por más de 20 años, trabajaba como pintor y estaba casado y con cuatro hijos.

Gauffeny afirmó a Univisión que el proceso para obtener el estatus migratorio de García duró aproximadamente entre cuatro y cinco años.

Según ella, el proceso del perdón migratorio fue el que más se tardó.

