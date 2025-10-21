Los detalles de la demanda de una joven contra una app de IA que la “desnudó” sin su consentimiento

Una joven de EE. UU. denunció a una empresa de inteligencia artificial, ya que asegura que sus compañeros de clase le quitaron la ropa mediante una aplicación de IA.

La denuncia fue presentada el 16 de octubre y, según el medio Ars Technica, la joven demandó a la empresa responsable de una aplicación llamada Clothoff.

De acuerdo con el medio ABC, esta aplicación está diseñada para crear imágenes de personas desnudas a partir de fotografías comunes.

La joven explica en la denuncia que varios de sus compañeros de clase utilizaron esta aplicación para generar imágenes de ella desnuda sin su consentimiento.

Afirma que sus compañeros usaron una fotografía tomada por un familiar durante unas vacaciones.

También cuenta que, a raíz de esta situación, su salud se ha visto afectada, y asegura que sufre ansiedad, insomnio, aislamiento y pérdida de apetito.

Por ello, entre las exigencias que plantea en la denuncia está el cierre de la aplicación y la eliminación de todas las imágenes creadas artificialmente.

Según ABC, la aplicación generaría aproximadamente 200 mil fotografías y recibiría más de 20 millones de vistas.

Además de esta aplicación, la demanda también señala al servicio de mensajería instantánea Telegram como responsable de la divulgación de las imágenes.

