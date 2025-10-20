¿Por qué se cayó Netflix, Fortnite y Microsoft hoy? La razón detrás de la falla global en Amazon Web Services

Múltiples páginas web, juegos en línea y aplicaciones quedaron inaccesibles durante varias horas a causa de una avería en Amazon Web Services, la plataforma en la nube del gigante Amazon.

Falla de servicios Amazon

Usuarios de todo el mundo reportaron fallas en servicios como Netflix, Microsoft y Fortnite debido a una caída global de Amazon Web Services (AWS). (Foto Prensa Libre: Shutterstuck)

Netflix, el videojuego Fortnite y Microsoft son algunas de las plataformas que se están viendo afectadas este lunes 20 de octubre por la caída de Amazon Web Services (AWS), la mayor red de servidores en la nube del mundo.

Según el portal Downdetector, Microsoft se encuentra ahora entre las plataformas más afectadas por la caída de AWS, y a las 8:15 hora local (12:15 GMT) se habían reportado hasta 78 fallos en Microsoft Outlook, relacionados con la conexión del servidor, la recepción de datos -como correos electrónicos- y el inicio de sesión.

Su plataforma en la nube, Microsoft 365, que combina servicios como Word, Excel o Powerpoint, también ha reportado errores esta mañana, posiblemente vinculados al problema con AWS.

En concreto, los usuarios indican a Downdetector que estos fallos están relacionados con la conexión del servidor, el servicio de almacenamiento OneDrive y el programa de documentos Word.

Mientras, los internautas reportan que el 69 % de fallos de Microsoft Teams, un espacio de trabajo que permite la comunicación en tiempo real, están relacionados con la conexión con el servidor; el 23 % con la entrada a videoconferencias y el 9 % con la calidad del audio.

Por su parte, los usuarios han reportado a lo largo de la mañana múltiples fallos en Netflix, vinculados sobre todo con la reproducción de series y películas, la conexión del servidor y el inicio de sesión en la plataforma.

Otra de las más afectadas por el problema de AWS es Youtube: Downdetector llegó a recibir 149 reportes de fallos en YouTube a las 4:00 hora local (8:00 GMT), y en el transcurso de la mañana sigue sufriendo errores en la reproducción de sus vídeos y el funcionamiento de su página web y su aplicación.

Redes sociales como Facebook o Snapchat también han sido objeto de incidencias, sobre todo en lo relativo a sus aplicaciones, e incluso Google ha sufrido las consecuencias de esta caída, con un pico de errores a las 4 de la mañana, cuando se reportaron 140 fallos.

En el ámbito de los videojuegos, se notificaron más de 5 mil incidencias en Fortnite a las 3:30 (7:30 GMT), así como más de 800 en la web de Playstation Network. Oros juegos populares como Roblox, Pokemon o Clash Royale también se han visto afectados.

Los usuarios también han reportado errores en las aplicaciones de aerolíneas como United o Delta, donde no podían acceder a sus billetes de vuelo, y en servicios bancarios como Venmo -que se utiliza para enviar dinero- o las plataformas de ‘streaming’ Disney + y Hulu.

Así como en el motor de inteligencia artificial Perplexity, el asistente virtual Alexa o la plataforma de televisión (ambos de Amazon). EFE

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Amazon Microsoft Netflix Videojuego 
