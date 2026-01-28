Los detalles del accidente aéreo en Colombia que dejó 15 fallecidos, incluido un congresista

Este 28 de enero se registró un accidente aéreo en el noroeste de Colombia, en el que murieron 15 personas, entre ellas un congresista y un candidato a la Cámara de Representantes.

Las autoridades detallaron que el vuelo era operado por la aerolínea estatal colombiana Satena y que el avión perdió contacto poco antes de aterrizar.

La aeronave despegó de Cúcuta y el vuelo tenía una duración estimada de 23 minutos. El accidente ocurrió alrededor del mediodía de este miércoles, según las autoridades.

Un funcionario de la Aeronáutica Civil afirmó que el accidente “no dejó sobrevivientes”.

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran los restos del avión en una zona montañosa, cerca de la frontera con Venezuela.

🔴#Internacionales | Accidente de avión en Colombia deja 15 muertos tras estrellarse en zona montañosa fronteriza con Venezuela. pic.twitter.com/IUDhlFXOOw — TSiHonduras (@TSiHonduras) January 28, 2026

El Gobierno desplegó a la Fuerza Aérea para ubicar la aeronave y recuperar los cuerpos.

La última localización del avión se registró en la región del Norte de Santander, ubicada entre los 1 mil y 1 mil 300 metros de altitud, según el rastreador Flight Radar.

🔴🇨🇴 Un avión se estrelló el miércoles en el noreste de #Colombia. En el accidente fallecieron las 15 personas a bordo, incluido un legislador y un candidato a congresista, confirmaron la aerolínea estatal y autoridades locales ➡️ https://t.co/gxMsJ7qJtM pic.twitter.com/UlqtZbHHmS — FRANCE 24 Español (@France24_es) January 28, 2026

Entre las víctimas figuran Carlos Salcedo, candidato a la Cámara Baja, y Diógenes Quintero, congresista que ocupaba un curul de paz, posición especial surgida del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, para garantizar representación parlamentaria a las víctimas del conflicto.

La aeronave era un Beechcraft 1900, modelo estadounidense que puede alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 440 kilómetros por hora. Aún no se ha determinado la causa del accidente.

