Los detalles del accidente aéreo en Colombia que dejó 15 fallecidos, incluido un congresista

Entre las víctimas del accidente aéreo en Colombia se encuentra el candidato a la Cámara de Representantes, Carlos Salcedo y el congresista Diógenes Quintero.

Hallan accidentado y sin sobrevivientes el avión desaparecido en Colombia con 15 ocupantes

Fotografía tomada a través de rastreo de redes que muestra los restos del avión del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales de Colombia. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 28 de enero se registró un accidente aéreo en el noroeste de Colombia, en el que murieron 15 personas, entre ellas un congresista y un candidato a la Cámara de Representantes.

Las autoridades detallaron que el vuelo era operado por la aerolínea estatal colombiana Satena y que el avión perdió contacto poco antes de aterrizar.

La aeronave despegó de Cúcuta y el vuelo tenía una duración estimada de 23 minutos. El accidente ocurrió alrededor del mediodía de este miércoles, según las autoridades.

Un funcionario de la Aeronáutica Civil afirmó que el accidente “no dejó sobrevivientes”.

En redes sociales comenzaron a circular videos que muestran los restos del avión en una zona montañosa, cerca de la frontera con Venezuela.

El Gobierno desplegó a la Fuerza Aérea para ubicar la aeronave y recuperar los cuerpos.

La última localización del avión se registró en la región del Norte de Santander, ubicada entre los 1 mil y 1 mil 300 metros de altitud, según el rastreador Flight Radar.

Entre las víctimas figuran Carlos Salcedo, candidato a la Cámara Baja, y Diógenes Quintero, congresista que ocupaba un curul de paz, posición especial surgida del Acuerdo de Paz de 2016 con las FARC, para garantizar representación parlamentaria a las víctimas del conflicto.

La aeronave era un Beechcraft 1900, modelo estadounidense que puede alcanzar una velocidad máxima de aproximadamente 440 kilómetros por hora. Aún no se ha determinado la causa del accidente.

