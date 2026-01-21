Los detalles del nuevo accidente ferroviario en España, días después del ocurrido en Córdoba que dejó más de 40 fallecidos

Internacional

Los detalles del nuevo accidente ferroviario en España, días después del ocurrido en Córdoba que dejó más de 40 fallecidos

Este nuevo accidente ocurrió el pasado 20 de enero cuando un muro se habría desplomado sobre las vías de un tren.

Adif revisará la infraestructura de Rodalies en Cataluña

Bomberos revisan este miércoles el tren de Rodalies descarrilado el día anterior en Barcelona. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 20 de enero se registró un nuevo accidente ferroviario en España, solo 48 horas después del incidente entre dos trenes en Córdoba, que dejó más de 40 personas fallecidas.

Las autoridades españolas detallaron que, a las 21 horas del martes 20, "un muro de contención se derrumbó sobre las vías, provocando un accidente en el que se vio involucrado" un tren en los alrededores de Gelida, a aproximadamente 40 kilómetros de Barcelona.

Según fuentes de la Policía regional de Cataluña (Mossos d'Esquadra), encargada de la investigación sobre las causas del accidente, el fallecido era un hombre nacido en 1998 que realizaba su formación en prácticas en el convoy siniestrado.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el muro se habría desprendido a causa del temporal de lluvias que afectó a Cataluña.

Tras el accidente, que dejó la parte delantera del convoy completamente abollada, la circulación de trenes de cercanías en esta poblada región del noreste español —que cada día utilizan miles de usuarios— quedó "suspendida (…) ante los efectos que el temporal está provocando en la infraestructura", indicó el gestor de la red Adif.

Este nuevo accidente ocurrió mientras el país aún sigue conmocionado por la colisión de dos trenes, con alrededor de 500 pasajeros a bordo, que dejó al menos 42 muertos el domingo, cerca de la localidad cordobesa de Adamuz.

Los expertos aún intentan esclarecer las causas de la peor tragedia ferroviaria del país desde 2013, cuando otro descarrilamiento provocó la muerte de 80 personas poco antes de llegar a la ciudad gallega de Santiago de Compostela.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Redacción AFP

