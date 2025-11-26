“Los perros parecían quererla”: los detalles de la joven en EE. UU. que murió atacada por tres pitbull

“Los perros parecían quererla”: los detalles de la joven en EE. UU. que murió atacada por tres pitbull

Una joven de 23 años falleció en Texas luego de que fuera atacada por tres perros pitbull.

Perro raza pitbull

FOTO ILUSTRATIVA. Fotografía de un perro raza Pitbull durante el Can Fest en Caracas, Venezuela. (Foto Prensa Libre: EFE)

Medios de EE. UU. informaron el pasado 25 de noviembre sobre el caso de una joven de 23 años que habría fallecido tras ser atacada por tres perros pitbull.

Según información recogida por The New York Post, el cuerpo de la joven, identificada como Madison Riley, fue hallado en el patio trasero de una vivienda en Tyler, Texas, el 21 de noviembre.

Riley, de acuerdo con ese medio, era estudiante universitaria y se dedicaba al cuidado de perros.

Durante el ataque, un vecino llamó al 911 y alertó a las autoridades, por lo que agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Smith llegaron al lugar.

Larry Christian, vocero de la Oficina del Sheriff de ese condado, afirmó que uno de los agentes tuvo que disparar a uno de los tres perros porque los animales se dirigieron hacia él.

"Los perros entonces desviaron su atención. Los tres se dirigieron hacia él. Comenzaron a acercarse y él desenfundó su arma, su arma de servicio, y disparó a uno de los perros, matándolo", afirmó Christian.

The New York Post también obtuvo declaraciones de la madre de Riley, Jennifer Hubbel, quien afirmó sentirse "devastada" tras enterarse de la muerte de su hija.

La madre agregó que el caso le parecía extraño, porque dijo que "los perros querían mucho a Riley", aunque su hija le había comentado que había notado un "cambio" en la actitud de los animales antes del ataque.

"Ella me dijo que los perros no habían sido así siempre", afirmó Hubbel.

Lea también: “Exijo que la justicia haga su trabajo”: La queja de madre del niño que murió en Xela tras ataque de un perro, mientras el MP investiga

