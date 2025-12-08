Internacional
Los videos que muestran cómo fue el terremoto de 7.6 grados que afectó a Japón
Las autoridades japonesas advirtieron sobre un tsunami que podría golpear la costa pacífica de Japón.
Un aviso que dice «¡Tsunami! ¡Corran!» (arriba) y «Se emite una alerta de tsunami para la costa pacífica central de Hokkaido» parpadea sobre las imágenes en directo de una costa, en una pantalla de televisión en Sapporo, en la prefectura de Hokkaido, al norte de Japón, el 9 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)
Este 8 de diciembre se registró un terremoto de magnitud 7.6 en la costa norte de Japón, que provocó varias olas de tsunami de hasta 70 centímetros.
La Agencia Meteorológica Japonesa (JMA) emitió una alerta de tsunami, ya que el sismo ocurrió frente a Misawa, en la costa norte, a una profundidad de 53 kilómetros.
Se prevé que el tsunami pueda alcanzar hasta tres metros y que impacte en la costa pacífica de Japón.
La JMA también indicó que una primera ola golpeó un puerto de Aomori, ubicada en la isla principal del país.
Además, la emisora pública NHK citó a un empleado de un hotel en la ciudad de Hachinohe, quien relató que hubo personas heridas tras el impacto de la primera ola.
Algunas imágenes publicadas por NHK muestran fragmentos de vidrio esparcidos sobre la carretera.
El terremoto, según las autoridades japonesas, también se sintió en el centro urbano de Sapporo, donde sonaron las alertas.
El portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, instó a los residentes a permanecer en un lugar seguro hasta que se levante la alerta.
Kihara afirmó que no había recibido "informes de anomalías" en las dos centrales nucleares del norte de Japón, y añadió que se llevaban a cabo investigaciones en otras instalaciones nucleares.
