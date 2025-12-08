Los videos que muestran cómo fue el terremoto de 7.6 grados que afectó a Japón

Este 8 de diciembre se registró un terremoto de magnitud 7.6 en la costa norte de Japón, que provocó varias olas de tsunami de hasta 70 centímetros.

La Agencia Meteorológica Japonesa (JMA) emitió una alerta de tsunami, ya que el sismo ocurrió frente a Misawa, en la costa norte, a una profundidad de 53 kilómetros.

Se prevé que el tsunami pueda alcanzar hasta tres metros y que impacte en la costa pacífica de Japón.

La JMA también indicó que una primera ola golpeó un puerto de Aomori, ubicada en la isla principal del país.

Además, la emisora pública NHK citó a un empleado de un hotel en la ciudad de Hachinohe, quien relató que hubo personas heridas tras el impacto de la primera ola.

M7.6 earthquake in Hachinohe City captured by Aomori Asahi Broadcasting.



Japan’s disaster preparedness saves lives, but the sheer force of this quake is shocking.



May every family find protection and every soul find courage. 🇯🇵🙏#Japan #earthquake #Tsunami pic.twitter.com/vmHIVCrflj — Sumit (@SumitHansd) December 8, 2025

Algunas imágenes publicadas por NHK muestran fragmentos de vidrio esparcidos sobre la carretera.

A powerful 7.5-magnitude earthquake shook northeastern Japan, prompting orders for about 90,000 residents to evacuate and tsunami warnings that hours later were downgraded to advisories https://t.co/kl2BklUpBN pic.twitter.com/mE9MCNpbuH — Reuters (@Reuters) December 8, 2025

El terremoto, según las autoridades japonesas, también se sintió en el centro urbano de Sapporo, donde sonaron las alertas.

El portavoz del Gobierno, Minoru Kihara, instó a los residentes a permanecer en un lugar seguro hasta que se levante la alerta.

Kihara afirmó que no había recibido "informes de anomalías" en las dos centrales nucleares del norte de Japón, y añadió que se llevaban a cabo investigaciones en otras instalaciones nucleares.

