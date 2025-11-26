Las imágenes del incendio en un complejo residencial de Hong Kong que dejó al menos 36 muertos

El pasado 25 de noviembre se registró un incendio de gran magnitud en un complejo residencial en Hong Kong, que ha dejado al menos 36 personas fallecidas y más de 200 desaparecidas.

Las autoridades lo califican como el peor siniestro de las últimas décadas. El incendio ocurrió en el complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito ubicado en la zona norte del centro financiero.

El jefe del Ejecutivo, John Lee, afirmó que aproximadamente 279 personas están desaparecidas y que 29 permanecen hospitalizadas.

Se presume que el fuego inició en la zona de andamios de bambú del complejo. Los bomberos indicaron que el incendio se propagó de un edificio a otro debido al viento y a los escombros arrastrados.

"Hay algunos pisos en los que no hemos podido llegar a las personas que piden ayuda, pero seguimos intentándolo", declaró Derek Armstrong Chan, subdirector de Operaciones del Servicio de Bomberos.

Hong Kong es una de las zonas más pobladas del mundo, el cual cuenta con bloques de viviendas de gran altura, que la convierte en un riesgo colectivo de darse otro incidente. (Foto Prensa Libre: AFP)

Fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran el estado del complejo residencial, consumido por las llamas y con una densa nube de humo elevándose.

Real hell in Hong Kong: fire engulfs massive high-rises



Several residential blocks housing thousands of people are burning at once, trapping residents in a blazing inferno. The fire is spreading extremely fast.



At least four deaths have been reported so far, including a… pic.twitter.com/Jpp3rBaRLq — NEXTA (@nexta_tv) November 26, 2025

TOWER TRAGEDY: At least 13 people were killed after a massive fire ripped through a Hong Kong high-rise complex.



Residents say building alarms never went off as thick smoke spread through multiple towers. pic.twitter.com/Q9lxbetcEf — Fox News (@FoxNews) November 26, 2025

767 firefighters, 400 police officers, 128 fire engines and 57 ambulances were deployed to tackle Wednesday's deadly fire at a Tai Po residential complex, the Fire Services Department has told reporters. Latest: https://t.co/eV4MYlagBh



Photos: Kyle Lam & Kelly Ho/HKFP. pic.twitter.com/vnHD9SH78K — Hong Kong Free Press HKFP (@hkfp) November 26, 2025

Un periodista de AFP reportó haber escuchado crujidos fuertes, posiblemente de bambú ardiendo, y haber visto gruesas columnas de humo saliendo de al menos cinco de los ocho edificios del complejo.

Una persona fotografía un incendio en un departamento en Tai Po, Hong Kong, China, el 26 de noviembre de 2025. Según el gobierno de Hong Kong, el incendio de cinco alarmas, que comenzó el 26 de noviembre, ha dejado al menos 13 muertos y tres personas en estado crítico. (Foto Prensa Libre: EFE)

Agentes en el lugar, que hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que no podían confirmar si aún había personas atrapadas al caer la noche del miércoles, pues "los bomberos no pueden entrar".

Un residente del conjunto, identificado como Yuen, de 65 años, explicó que ha vivido allí durante cuatro décadas y que muchos de sus vecinos son ancianos con problemas de movilidad.

Una persona observa el incendio de un departamento en Tai Po, Hong Kong, China, el 26 de noviembre de 2025. Según el gobierno de Hong Kong, el incendio de cinco alarmas, que comenzó el 26 de noviembre, ha dejado cuatro personas muertas y tres en estado crítico. (Foto Prensa Libre: EFE)

"Las ventanas estaban cerradas por mantenimiento, (algunas personas) no supieron que había un incendio y sus vecinos les informaron por teléfono que evacuaran", relató Yuen a AFP.

Un transeúnte observa cerca de una ambulancia mientras un gran incendio envuelve varios bloques de apartamentos en la urbanización Wang Fuk Court (al fondo) en el distrito Tai Po de Hong Kong el 26 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

El siniestro fue clasificado como de categoría cinco, el nivel más alto de alerta, lo que implicó la movilización inmediata de equipos de emergencia.

Lea también: Imágenes del incendio de grandes proporciones en almacén de madera en el bulevar Los Próceres