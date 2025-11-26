Las imágenes del incendio en un complejo residencial de Hong Kong que dejó al menos 36 muertos

Internacional

Las imágenes del incendio en un complejo residencial de Hong Kong que dejó al menos 36 muertos

Al menos 36 fallecidos y más de 200 personas desaparecidas ha dejado el gran incendio que consumió un complejo residencial en Hong Kong.

y

|

time-clock

INCENDIO HONG KONG

Una densa humareda y llamas se elevan mientras un gran incendio envuelve varios bloques de apartamentos en la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong. (Foto Prensa Libre: AFP)

El pasado 25 de noviembre se registró un incendio de gran magnitud en un complejo residencial en Hong Kong, que ha dejado al menos 36 personas fallecidas y más de 200 desaparecidas.

Las autoridades lo califican como el peor siniestro de las últimas décadas. El incendio ocurrió en el complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito ubicado en la zona norte del centro financiero.

El jefe del Ejecutivo, John Lee, afirmó que aproximadamente 279 personas están desaparecidas y que 29 permanecen hospitalizadas.

Se presume que el fuego inició en la zona de andamios de bambú del complejo. Los bomberos indicaron que el incendio se propagó de un edificio a otro debido al viento y a los escombros arrastrados.

LECTURAS RELACIONADAS

Bomberos trabajan para controlar el incendio que consumió una vivienda en la zona 6 de Ciudad Vieja, Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: CBMD)

Incendio destruye vivienda en Ciudad Vieja y deja pérdidas por más de Q150 mil

chevron-right
Una tormenta de nieve azota la ciudad de Nueva York mientras las temperaturas bajan en toda la región.

Qué zonas de EE. UU. están en alerta por una tormenta invernal previo al Día de Acción de Gracias

chevron-right

"Hay algunos pisos en los que no hemos podido llegar a las personas que piden ayuda, pero seguimos intentándolo", declaró Derek Armstrong Chan, subdirector de Operaciones del Servicio de Bomberos.

INCENDIO HONG KONG
Hong Kong es una de las zonas más pobladas del mundo, el cual cuenta con bloques de viviendas de gran altura, que la convierte en un riesgo colectivo de darse otro incidente. (Foto Prensa Libre: AFP)

Fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran el estado del complejo residencial, consumido por las llamas y con una densa nube de humo elevándose.

Un periodista de AFP reportó haber escuchado crujidos fuertes, posiblemente de bambú ardiendo, y haber visto gruesas columnas de humo saliendo de al menos cinco de los ocho edificios del complejo.

Incendio en Hong Kong
Una persona fotografía un incendio en un departamento en Tai Po, Hong Kong, China, el 26 de noviembre de 2025. Según el gobierno de Hong Kong, el incendio de cinco alarmas, que comenzó el 26 de noviembre, ha dejado al menos 13 muertos y tres personas en estado crítico. (Foto Prensa Libre: EFE)

Agentes en el lugar, que hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que no podían confirmar si aún había personas atrapadas al caer la noche del miércoles, pues "los bomberos no pueden entrar".

LECTURAS RELACIONADAS

Michigan: Tiroteo e incendio

Tiroteo e incendio en Michigan: Víctimas, una iglesia mormona en llamas y el atacante abatido

chevron-right
El incendio Picket Fire arde cerca de la ciudad de Calistoga, en el condado de Napa, California.

Ola de incendios en la costa oeste de EE.UU. amenazan a casi 4 mil hogares

chevron-right

Un residente del conjunto, identificado como Yuen, de 65 años, explicó que ha vivido allí durante cuatro décadas y que muchos de sus vecinos son ancianos con problemas de movilidad.

Una persona observa el incendio de un departamento en Tai Po, Hong Kong, China, el 26 de noviembre de 2025. Según el gobierno de Hong Kong, el incendio de cinco alarmas, que comenzó el 26 de noviembre, ha dejado cuatro personas muertas y tres en estado crítico. (Foto Prensa Libre: EFE)

"Las ventanas estaban cerradas por mantenimiento, (algunas personas) no supieron que había un incendio y sus vecinos les informaron por teléfono que evacuaran", relató Yuen a AFP.

HONG KONG-CHINA-INCENDIO
Un transeúnte observa cerca de una ambulancia mientras un gran incendio envuelve varios bloques de apartamentos en la urbanización Wang Fuk Court (al fondo) en el distrito Tai Po de Hong Kong el 26 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

El siniestro fue clasificado como de categoría cinco, el nivel más alto de alerta, lo que implicó la movilización inmediata de equipos de emergencia.

Lea también: Imágenes del incendio de grandes proporciones en almacén de madera en el bulevar Los Próceres

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

Redacción AFP

Lee más artículos de Redacción AFP

ARCHIVADO EN:

Audiencias EE.UU.  Hong Kong Incendio Tendencias mundiales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS