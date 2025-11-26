Internacional
Las imágenes del incendio en un complejo residencial de Hong Kong que dejó al menos 36 muertos
Al menos 36 fallecidos y más de 200 personas desaparecidas ha dejado el gran incendio que consumió un complejo residencial en Hong Kong.
Una densa humareda y llamas se elevan mientras un gran incendio envuelve varios bloques de apartamentos en la urbanización Wang Fuk Court, en el distrito Tai Po de Hong Kong. (Foto Prensa Libre: AFP)
El pasado 25 de noviembre se registró un incendio de gran magnitud en un complejo residencial en Hong Kong, que ha dejado al menos 36 personas fallecidas y más de 200 desaparecidas.
Las autoridades lo califican como el peor siniestro de las últimas décadas. El incendio ocurrió en el complejo Wang Fuk Court, en Tai Po, un distrito ubicado en la zona norte del centro financiero.
El jefe del Ejecutivo, John Lee, afirmó que aproximadamente 279 personas están desaparecidas y que 29 permanecen hospitalizadas.
Se presume que el fuego inició en la zona de andamios de bambú del complejo. Los bomberos indicaron que el incendio se propagó de un edificio a otro debido al viento y a los escombros arrastrados.
"Hay algunos pisos en los que no hemos podido llegar a las personas que piden ayuda, pero seguimos intentándolo", declaró Derek Armstrong Chan, subdirector de Operaciones del Servicio de Bomberos.
Fotografías y videos difundidos en redes sociales muestran el estado del complejo residencial, consumido por las llamas y con una densa nube de humo elevándose.
Un periodista de AFP reportó haber escuchado crujidos fuertes, posiblemente de bambú ardiendo, y haber visto gruesas columnas de humo saliendo de al menos cinco de los ocho edificios del complejo.
Agentes en el lugar, que hablaron bajo condición de anonimato, señalaron que no podían confirmar si aún había personas atrapadas al caer la noche del miércoles, pues "los bomberos no pueden entrar".
Un residente del conjunto, identificado como Yuen, de 65 años, explicó que ha vivido allí durante cuatro décadas y que muchos de sus vecinos son ancianos con problemas de movilidad.
"Las ventanas estaban cerradas por mantenimiento, (algunas personas) no supieron que había un incendio y sus vecinos les informaron por teléfono que evacuaran", relató Yuen a AFP.
El siniestro fue clasificado como de categoría cinco, el nivel más alto de alerta, lo que implicó la movilización inmediata de equipos de emergencia.
