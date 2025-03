Mardi Gras 2025: ¿Por qué le dicen Shrove Tuesday o Fat Tuesday a esta actividad en Nueva Orleans?

La ciudad de Nueva Orleans se encuentra actualmente celebrando una de las festividades más emblemáticas de todo el año, el Mardi Gras, un carnaval que se celebra el primer martes de marzo, cuando donde miles de personas hacen una serie de eventos relacionados con actividades típicas del festejo.

Las tradiciones del Mardi Gras combinan raíces religiosas y culturales, debido a que usualmente comienza después de las fiestas cristianas de la Epifanía, por lo cual, el carnaval se ha convertido en un evento que atrae a miles de visitantes de todo el mundo, quienes desean ver los desfiles y la vibrante atmósfera de la ciudad en Luisiana este 4 de marzo.

A pesar que tradicionalmente la región de Nueva Orleans es la encargada de organizar el "carnaval original", a lo largo de los años la festividad se ha expandido a otras latitudes y para el 2025 se esperan desfiles en los estados de Alabama y Misuri, como también en Bélgica, República Checa, Alemania, Italia y Suecia.

Además de ser conocido internacionalmente como Mardi Gras, el evento recibe otros nombres en inglés: Fat Tuesday & Shrove Tuesday (Martes Gordo y Martes de Carnaval, en español), por lo que muchas personas piensan que son tres festividades diferentes, y aunque en algún momento si lo fueron, en la actualidad ya no es así.

La expresión "Mardi Gras" en francés se traduce al español como "Martes Gordo" y esto se debe a que muchas personas se refieren a esta fecha como la última noche para comer "alimentos ricos en grasas" antes del ayuno en la temporada de Cuaresma: Seis semanas de purificación interna celebrado en miles de iglesias.

En el Reino Unido al evento también se le conoce como "Pancake Tuesday" (Martes de Panqueques, en español) debido a que una de las prácticas más populares es comer muchas "tortas planas con leche", antes que inicie el ayuno y las demás obligaciones religiosas asociadas con la temporada penitencial de Cuaresma.

Por su parte, en el caso del nombre Shrove Tuesday (Martes de Carnaval), su nombre se vincula directamente con la celebración multicultural que refleja la herencia Cajún de Luisiana, relacionada con el grupo étnico descendiente de los franceses que vivía en la frontera entre Canadá y los Estados Unidos, el cual fue reconocido en el año 1980.

El grupo étnico Cajún llegó al estado de Luisiana tras haber sido deportado en el siglo XVIII por los británicos; y ante esta situación, los descendientes de los franceses comenzaron a vivir al sur de la región, especialmente en las ciudades de Lafayette y Lake Charles, donde mantuvieron la influencia de su cultura, caracterizada por desfiles.

Según el periódico estadounidense, USA Today, la festividad del Mardi Gras tiene raíces en las tradiciones francesas, tomando en consideración que el estado de Luisiana fue colonizado por Francia antes de formar parte de Estados Unidos, y por esa misma razón, la influencia de la cultura se mantiene viva, especialmente en Nueva Orleans.

"En Luisiana hay festividades que incluyen elementos como el King Cake, un pastel tradicional de Francia, además de los desfiles organizados por las Krewes, un grupo de líderes que planifican los eventos en el estado", agregó el medio norteamericano, el cual aseguró que Nueva Orleans es el lugar más emblemático para celebrar Mardi Gras.

