Más de 20 mil evacuados: imágenes muestran la magnitud del incendio Sandy en el sur de California

Desde el 18 de mayo se registra en el sur de California un incendio forestal de rápida propagación, el cual ha provocado la evacuación de más de 20 mil personas, mientras persisten las labores de contención de los bomberos.

El incendio forestal, denominado Sandy, comenzó a las 11 horas, hora local, en la comunidad de Simi Valley, informó el Departamento contra Incendios de California.

Las autoridades señalan que, en pocas horas, el incendio Sandy arrasó aproximadamente 338 hectáreas de Simi Valley, ubicada a casi 64 kilómetros al noroeste de Los Ángeles.

Más de 200 bomberos trabajan para controlar el incendio, mientras las autoridades emitieron órdenes de evacuación inmediata para gran parte de Simi Valley y alertas de precaución para zonas cercanas, como Thousand Oaks.

Una reciente estimación de The New York Times afirma que más de 23 mil personas fueron evacuadas, mientras que 13 mil 115 permanecen bajo advertencia de riesgo.

🚨#BREAKING NEWS : Simi Valley, California — FIRE REPORT



Sandy Fire now over 1,300 acres.

0% containment. Evacuations expanded into Los Angeles County.



550 firefighters. 5 helicopters. 3 air tankers.



One home destroyed. Thousands under orders. Wind shifting toward the San… pic.twitter.com/kPxhKen7vX — BREAKING NOW (@BREAKINGNOW__) May 19, 2026

Además, en redes sociales comenzaron a circular numerosos videos e imágenes que muestran la magnitud del incendio Sandy y la labor de los cuerpos de socorro para controlarlo.

A brush fire dubbed the Sandy Fire broke out in Simi Valley on Monaday and increased to 720 acres Monday afternoon.

The Ventura County Fire Department said the fire is still threatening structures, and evacuation orders and warnings remain in place.

Approximately 500… pic.twitter.com/lJtEyHqdGM — Mike Netter (@nettermike) May 19, 2026

Otras imágenes y videos muestran enormes columnas de humo que cubren varias zonas de Simi Valley y cómo vehículos de los bomberos, como helicópteros, sobrevuelan el área.

Las autoridades expresaron especial precaución ante este nuevo incendio, ya que condiciones climáticas como los vientos procedentes de Santa Ana podrían aumentar la intensidad del fenómeno.

Las autoridades hicieron referencia a los incendios que azotaron el condado de Los Ángeles en enero del 2025.

En ese momento, los incendios comenzaron el 7 de enero y los cuerpos de socorro tardaron aproximadamente tres semanas en contener la situación.

Durante esos incendios, más de 150 mil personas fueron evacuadas, más de 16 mil estructuras resultaron destruidas y las autoridades reportaron al menos 31 fallecidos.

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