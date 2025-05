Más de 200 “depredadores sexuales” fueron detenidos durante una operación del FBI en EE. UU.

Bondi elogió el esfuerzo de decenas de agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en todo el país por detener a 205 “personas que se esconden detrás de una computadora y atacan a nuestros niños pequeños todos los días”.

De ser declarados culpables, la fiscal general dijo que los arrestados “se enfrentarán a la pena máxima de prisión o incluso a cadena perpetua”.

“Si está en línea atacando a un niño, no se librará de nosotros. El FBI y el Departamento de Justicia lo perseguirán y lo procesaremos”, advirtió.

Bondi también lanzó una admonición a los padres. “Esto es muy serio; sus hijos no tienen derecho a la privacidad en internet. Deben supervisar lo que hacen sus hijos“, insistió la fiscal general en una rueda de prensa junto al director del FBI, Kash Patel.

“Durante la última semana, el FBI y el Departamento de Justicia han intensificado discretamente las operaciones en 55 oficinas locales para desmantelar las actividades de los delincuentes que atacan a menores“, detalló Patel sobre lo que llamó la “Operación Restaurar la Justicia”.

🚨 #BREAKING: Kash Patel and Pam Bondi announce 205 arrests of child predators this week ALONE



KASH: “If you harm our children, there is no place we won’t hunt you down—and no cage we won’t put you in.”



🔥🇺🇸 pic.twitter.com/9zlGA2U3k1