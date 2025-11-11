Más de 200 millones de personas afectadas por el frío en EE. UU. y qué estados registraron grandes nevadas

Algunos estados en donde se ha registrado nevadas son en Indiana, Illinois, Wisconsin y Míchigan.

Nieve en EE. UU.

FOTO ILUSTRATIVA. Una persona limpia la acera con una pala mientras nieva en el barrio de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos, el 6 de enero de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 11 de noviembre, las autoridades de EE. UU. reportaron que más de 200 millones de personas se vieron afectadas por la ola de frío que comenzó recientemente en territorio estadounidense.

Se trata de la primera gran nevada de la temporada, y los servicios meteorológicos indican que podrían establecerse récords de temperaturas mínimas.

Por ejemplo, en estados como Indiana, Illinois, Wisconsin y Míchigan se han registrado acumulaciones superiores a 30 centímetros de nieve durante la mañana de este martes.

Otras áreas de EE. UU. donde se registró la caída de nieve son el norte del estado de Nueva York, específicamente en Búfalo y Siracusa.

Los servicios meteorológicos de EE. UU. prevén que, en ciudades del sureste como Knoxville (Tennessee) y los Cayos de Florida, podrían establecerse récords de temperaturas bajas.

Se pronostica que Jacksonville, en el llamado “estado del Sol”, alcance los -1 °C este martes, lo que marcaría la temperatura más baja registrada en un otoño desde el 1976.

Lo mismo podría ocurrir en Savannah (Georgia), también en el sur del país, si la mínima desciende a -2.2 °C.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) advirtió el pasado 10 de noviembre que esta ola de frío afectará dos tercios del este del país, siendo Florida el estado que podría experimentar las temperaturas más bajas.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

