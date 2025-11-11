Internacional
Qué zonas de Canadá se quedaron sin electricidad por la llegada de una tormenta invernal
El Servicio Meteorológico de Canadá indicó que la nevada continuará este 11 y12 de noviembre.
FOTO ILUSTRATIVA. Una persona camina por una carretera cubierta de nieve en Tuktoyaktuk, Territorios del Noroeste, Canadá, el 28 de febrero de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)
Una tormenta invernal se registró este 11 de noviembre en Canadá, lo que provocó que miles de viviendas se quedaran sin electricidad y que muchas escuelas cerraran.
Según la empresa eléctrica canadiense Hydro-Québec, en la provincia de Quebec se acumularon hasta 35 centímetros de nieve. Además, la caída de ramas por el peso de la nieve afectó las líneas de transmisión.
La empresa estima que, en total, más de 375 mil clientes resultaron afectados y permanecieron sin electricidad durante toda la noche del pasado lunes.
Por otra parte, el Servicio Meteorológico de Canadá indicó que las nevadas continuarán este martes y el próximo 12 de noviembre en áreas como la ciudad de Montreal.
Otra de las zonas de Canadá afectadas por la tormenta invernal es la provincia de Ontario.
Las autoridades canadienses detallaron que, debido a la elevada humedad ambiental, la nevada fue más intensa de lo habitual.
