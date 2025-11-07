Qué partes de EE. UU. se mantienen en alerta por la llegada de un frente frío

Los servicios meteorológicos de EE. UU. informaron recientemente sobre la llegada de un frente frío que podría causar bajas temperaturas y, posiblemente, las primeras nevadas de la temporada de invierno.

Medios como Univisión señalan que este frente frío avanzará hacia el sur de EE. UU. y se desplazará por el centro y la costa este del país. Se prevé que comience este fin de semana y se extienda hasta mediados de la próxima.

Además, el Servicio Nacional del Clima de EE. UU. indica que la ola de frío provocará un descenso de temperaturas en todo el este del país, especialmente en zonas de los Grandes Lagos y Nueva Inglaterra.

También se pronostica la llegada de dos sistemas de baja presión, que se centrarán en el noroeste y el centro norte del país, lo que ocasionará precipitaciones en la costa este, de acuerdo con Univisión.

El medio detalla que las lluvias serán más frecuentes en el Medio Oeste, los Grandes Lagos, el noroeste y el centro-sur de los Apalaches.

Este fin de semana se esperan precipitaciones invernales en el Alto Medio Oeste de EE. UU.

Las temperaturas podrían descender entre los 10 y 20 grados, y se anticipan heladas en la costa del golfo.

"Es posible que las temperaturas bajo cero se extiendan a gran parte del sur profundo para el próximo martes por la mañana", afirmó el Centro de Predicción del Clima de EE. UU.

Medios como Fox señalan que este 7 de noviembre se esperan fuertes ráfagas, con vientos de hasta 60 mph y tormentas eléctricas en parte del noroeste de EE. UU.

☀️WEATHER IN AMERICA: Strong wind gusts of 60 mph and thunderstorms target part of the Northeast today. An atmospheric river brings heavy rain to the Pacific Northwest and Northern California. FOX Weather Meteorologist @CraigHerreraTV has your forecast. pic.twitter.com/ZoKHp21SUA — FOX Weather (@foxweather) November 5, 2025

"Un río atmosférico traerá lluvias intensas al noroeste del Pacífico y al norte de California", informó el departamento de clima de Fox.

