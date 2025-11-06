Estados Unidos
Quién es Gordon Findlay, el hombre que se desmayó ante Trump durante una conferencia en la Casa Blanca
Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, ante la mirada de varios periodistas, un hombre se desmayó, lo que causó que el presidente Trump se levantara de su asiento.
Los turistas se reúnen cerca del jardín sur de la Casa Blanca mientras se llevan a cabo los trabajos de demolición del ala este para comenzar la construcción del salón de baile planeado por el presidente Donald Trump, en Washington, D.C., el 25 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)
Este 6 de noviembre ocurrió un hecho peculiar en la Casa Blanca, en Estados Unidos: un hombre sufrió un desmayo durante una rueda de prensa del presidente Donald Trump.
Medios internacionales identificaron al sujeto como Gordon Findlay, quien actualmente ocupa el cargo de ejecutivo del laboratorio de medicamentos biológicos Novo Nordisk.
Un video, que rápidamente se volvió viral en la red social X, muestra el momento en que Findlay se desploma ante la mirada de los presentes, incluido el mandatario Trump.
Findlay se desmayó cuando David Ricks, director general de la farmacéutica Eli Lilly, hablaba en conferencia de prensa.
Después de que Findlay se desplomara, se observa cómo Trump se levanta de su asiento y contempla la situación, mientras su equipo intenta controlar el momento.
Posteriormente, Donald Trump retomó la rueda de prensa y afirmó que Findlay estaba “mareado”, pero que ya se encontraba bien.
"La unidad médica de la Casa Blanca actuó rápidamente, y el caballero está bien".
Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca
Entre las personas que auxiliaron al ejecutivo estaba Mehmet Oz, director del programa de salud pública Medicaid.
