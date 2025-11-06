Quién es Gordon Findlay, el hombre que se desmayó ante Trump durante una conferencia en la Casa Blanca

Este 6 de noviembre ocurrió un hecho peculiar en la Casa Blanca, en Estados Unidos: un hombre sufrió un desmayo durante una rueda de prensa del presidente Donald Trump.

Medios internacionales identificaron al sujeto como Gordon Findlay, quien actualmente ocupa el cargo de ejecutivo del laboratorio de medicamentos biológicos Novo Nordisk.

Un video, que rápidamente se volvió viral en la red social X, muestra el momento en que Findlay se desploma ante la mirada de los presentes, incluido el mandatario Trump.

Findlay se desmayó cuando David Ricks, director general de la farmacéutica Eli Lilly, hablaba en conferencia de prensa.

Después de que Findlay se desplomara, se observa cómo Trump se levanta de su asiento y contempla la situación, mientras su equipo intenta controlar el momento.

BREAKING: RFK Jr. flees the scene after Novo Nordisk Executive Gordon Findlay collapsed in the Oval Office. pic.twitter.com/j5B3Q57Qk8 — Ed Krassenstein (@EdKrassen) November 6, 2025

Posteriormente, Donald Trump retomó la rueda de prensa y afirmó que Findlay estaba “mareado”, pero que ya se encontraba bien.

"La unidad médica de la Casa Blanca actuó rápidamente, y el caballero está bien". Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca

Entre las personas que auxiliaron al ejecutivo estaba Mehmet Oz, director del programa de salud pública Medicaid.

Here's the moment a pharmaceutical executive collapsed in the Oval Office minutes ago.



Reporters in the room identified him as Novo Nordisk executive Gordon Findlay, but the White House has not released a name. pic.twitter.com/sXGwOI7asC — Anders Hagstrom (@Hagstrom_Anders) November 6, 2025

