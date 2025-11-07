¿Qué país tiene más coronas de la Miss Universo? El concurso de belleza más importante del mundo

Desde su fundación en junio de 1952, hace 73 años, Miss Universo es un concurso internacional de belleza que muchos consideran el certamen más importante del mundo, principalmente porque funciona como una plataforma global para celebrar la inteligencia y el liderazgo de las mujeres, además de promover causas sociales y filantrópicas.

El concurso es dirigido actualmente por la Organización Miss Universo, con sede en Tailandia y México. Además, el certamen y su marca, junto con sus eventos hermanos (Miss USA y Miss Teen USA), son propiedad de JKN Global Group, una división estadounidense de la empresa mexicana Legacy Holding Group desde la edición del 2023.

Aunque a lo largo de los años el certamen ha sido dirigido por varias empresas internacionales, la defensa del concurso siempre ha procurado centrarse en cuestiones humanitarias, por lo que es considerado una voz para impulsar un cambio positivo en el mundo desde que el Ayuntamiento de Long Beach fundó el evento hace décadas.

Aunque el título de Miss Universo se utilizó por primera vez en el Concurso Internacional de Belleza que se realizó en marzo de 1926, el certamen actual adoptó ese nombre tras la desaparición de su antecesor en diciembre de 1951, cuando la Gran Depresión en Estados Unidos y otros eventos previos a la Segunda Guerra Mundial lo afectaron.

¿Qué país tiene más coronas de Miss Universo?

Las ganadoras de Miss Universo son todas las mujeres elegidas para portar el título durante un año, luego de haber ganado el certamen con el mismo nombre, que se celebra anualmente desde su comienzo oficial en 1952 hasta la edición más reciente, cuando la danesa Victoria Kjær Theilvig ganó la edición 73 del concurso, en el 2024.

A lo largo de la historia, el mundo ha conocido a 73 ganadoras distintas de Miss Universo. Sin embargo, hay un país que ha dominado el certamen desde sus inicios hasta la actualidad: Estados Unidos, debido que esta nación es la que más coronas posee, con nueve, obtenidas en 1954, 1956, 1960, 1967, 1980, 1995, 1997, 2012 y en el 2022.

En segundo lugar, le sigue de cerca Venezuela, con siete coronas de Miss Universo, obtenidas en 1979, 1981, 1986, 1996, 2008, 2009 y en el 2013. Por ello, no sorprende que estas naciones también cuenten con más primeras finalistas por país que todas las demás: 9 estadounidenses y 7 venezolanas, al igual que en el número de ganadoras.

En la tercera posición se encuentra Puerto Rico, con cinco coronas de Miss Universo, obtenidas en 1970, 1985, 1993, 2001 y en el 2006. Han pasado casi dos décadas desde que la puertorriqueña Zuleyka Jerris Rivera Mendoza sorprendió al mundo entero, por lo que casi tres millones de boricuas esperan con ansias su sexta corona en el 2025.

Fuera del podio, aunque cerca del bronce, se encuentran las Filipinas, con cuatro coronas de Miss Universo, obtenidas en 1969, 1973, 2015 y en el 2018. Por ello, los filipinos sueñan con su quinta presea para empatar con Puerto Rico en el tercer lugar, como una de las naciones (junto con EE. UU. y Venezuela) que tienen a las mujeres más bellas.

Más abajo, en un cuádruple empate con tres coronas de Miss Universo, se encuentran India, México, Sudáfrica y Suecia. A pesar de ello, las suecas no tienen ganadoras desde 1984 (hace 41 años), mientras que una sudafricana ganó en 2019, una mexicana en 2020 y una india en 2021, por lo que se consideran logros relativamente recientes.