Mega Millions, lotería que lleva casi 30 años entrenando millones de dólares a sus jugadores, es uno de los sorteos más populares y exitosos en Estados Unidos.

A lo largo de la historia, esta lotería ha hecho que miles de personas cambien su situación económica de la noche a la mañana con los millonarios premios que sortea dos veces a la semana.

La última ocasión en la que se obtuvo un premio mayor de Mega Millions fue el pasado 26 de marzo, cuando una persona de Nueva Jersey ganó US$1,130 millones, el quinto bote acumulado más alto en la historia de esta lotería.

Desde ese momento, ninguna persona acertó los números ganadores de Mega Millions hasta el sorteo de este martes 4 de junio, cuando por fin se entregó el premio acumulado que ascendía a US$560 millones.

Los números ganadores de este sorteo fueron: 19, 37, 40, 63 y 69, con la Mega Ball dorada en 17.

El millonario premio mayor de Mega Millions causó furor entre sus participantes y, de acuerdo a funcionarios de la lotería americana, el boleto premiado fue vendido en estado de Illinois.

The #MegaMillions jackpot has been hit!



A single ticket sold in Illinois has won tonight’s $560M jackpot! 🎉



Congrats to the winner! 🥂



* The location/city where the ticket was sold is not public yet. pic.twitter.com/J2O3BpdXJk