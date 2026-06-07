México decomisa 1.3 toneladas de presunta cocaína en el Pacífico; equivalen a 2.6 millones de dosis

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México decomisa 1.3 toneladas de presunta cocaína en el Pacífico; equivalen a 2.6 millones de dosis

Un operativo de vigilancia marítima frente a las costas de Guerrero permitió a las autoridades mexicanas localizar 29 bultos con presunta cocaína. El decomiso supera las 1.3 toneladas y tiene un valor estimado de 283 millones de pesos.

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Más de una tonelada de presunta cocaína fue hallada en aguas del Pacífico mexicano durante patrullajes de la Armada. El cargamento, equivalente a unos 2.6 millones de dosis, fue trasladado a Acapulco para iniciar las investigaciones correspondientes. (Foto Prensa Libre: Secretaría de Marina de México / Facebook).

La Secretaría de Marina de México halló 29 bultos con un peso total de 1,360 kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína en el océano Pacífico, informaron agencias de seguridad.

El decomiso tiene un valor de 283 millones de pesos (unos US$16.2 millones), con los que se habrían elaborado unas 2.6 millones de dosis de la droga, de acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Las autoridades mexicanas informaron que el hallazgo se concretó mediante patrullajes y vigilancia marítima en la franja costera cercana a la localidad de Boca Chica, en Tecpan de Galeana, Guerrero, sin que hubiera personas arrestadas.

Los bultos fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de una unidad aérea de la Armada de México y quedaron a disposición de la SSPC y la FGR para abrir una investigación y determinar su peso ministerial.

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La nota recordó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum suman más de 71 toneladas de cocaína aseguradas en el mar y, una vez determinado el peso del decomiso, se integrará al total.

México ha sido presionado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para combatir con más fuerza al narcotráfico. Debido a ello, han aumentado las tensiones entre ambos gobiernos en materia de seguridad y combate al narcotráfico.

La relación bilateral atraviesa un momento delicado tras la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra 10 altos funcionarios de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico y posesión de armas, señalamientos que el Gobierno mexicano ha dicho que deben sustentarse con pruebas para proceder legalmente.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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Gabriel Molina

Periodista y fotógrafo de Prensa Libre en el equipo de Inmediatez y Tendencias.

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