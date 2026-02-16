6,6 toneladas de droga: los detalles de la incautación “más grande en la historia” de El Salvador

Las autoridades salvadoreñas informaron este 16 de febrero sobre un "decomiso histórico" de casi 6.6 toneladas de droga, así como la captura de diez presuntos narcotraficantes en el océano Pacífico.

Mediante un mensaje en la red social X, el presidente salvadoreño Nayib Bukele calificó esta incautación como "una de las más grandes en la historia del país centroamericano".

"En la embarcación se encontraban 10 narcotraficantes: 4 colombianos, 3 nicaragüenses, 2 panameños y 1 ecuatoriano", señaló Bukele.

De acuerdo con el mandatario, la intercepción ocurrió a 380 millas náuticas al suroeste de las costas salvadoreñas y fue realizada a un buque denominado Apoyo Multipropósito, de 180 pies de eslora, registrado bajo bandera de Tanzania.

"Transportaba en compartimientos ocultos 330 bultos equivalentes a 6.6 toneladas de cocaína, cuyo valor aproximado es de $165 millones", señaló Bukele en redes sociales.

Las autoridades salvadoreñas indicaron que tuvieron que utilizar buzos de la Marina para llevar a cabo inspecciones que permitieran confirmar el ocultamiento de la droga.

Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador.



A 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de nuestras costas, se interceptó el Buque de Apoyo Multipropósito (supply vessel/tug) FMS EAGLE, de 180 pies de eslora

Añadieron que los ilícitos estaban encaletados en tanques de lastre.

Junto con la información, Nayib Bukele compartió fotografías del buque incautado, así como de la captura de los presuntos narcotraficantes y la ubicación donde fue localizado el transporte.

