México exige pruebas a EE. UU. por acusación contra gobernador de Sinaloa por presuntos nexos con el narco

México solicitó pruebas a Estados Unidos luego de que el Departamento de Justicia acusara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa, en un caso que incluye delitos de narcotráfico y tráfico de armas, y que, según la Cancillería, fue presentado sin evidencias en las solicitudes de extradición.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, pero señaló que los documentos no anexan pruebas, por lo que enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se hizo pública la acusación, al considerar que contraviene tratados internacionales.

La Fiscalía de Sinaloa indicó que cualquier acción deberá ser determinada por la Fiscalía General de la República y reiteró que en México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin resolución judicial competente.

"No va a pasar nada"; las palabras del gobernador Rubén Rocha Moya tras ser acusado por Estados Unidos de vínculos con el narco.



Vía @Radio_Formula pic.twitter.com/YUrMUKVyTb — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 29, 2026

Señalamientos por narcotráfico y armas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a los funcionarios de haber protegido operaciones del cartel de Sinaloa, facilitar información sensible y permitir el traslado de drogas hacia ese país a cambio de sobornos millonarios, en particular en coordinación con la facción de Los Chapitos.

Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y otros mandos estatales y de seguridad.

🚨El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrentaría cadena perpetua en EE.UU. por cargos de conspiración para importar narcóticos y posesión de armas de alto poder.



👉En el mismo caso, el senador de Morena Enrique Inzunza Cazárez y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios… pic.twitter.com/sAlqvtUssE — Azucena Uresti (@azucenau) April 29, 2026

Gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios mexicanos actuales y exfuncionarios acusados de narcotráfico y delitos relacionados con armas https://t.co/L7RTc9y0VY — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 29, 2026

Funcionarios rechazan imputaciones

Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las acusaciones y afirmó que carecen de veracidad y fundamento. También aseguró que se trata de un “ataque” a su persona y al movimiento político que integra.

Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra, por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno.



Este ataque no es únicamente… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) April 29, 2026

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también negó los señalamientos y sostuvo que ha actuado con apego a la legalidad en el ejercicio de sus funciones.

Rechazo los señalamientos que se han dado a conocer; no tienen fundamento. En mi vida siempre he actuado con apego a la legalidad y con responsabilidad en el servicio público.



Desde Culiacán seguimos trabajando, atendiendo a la gente y cumpliendo todos los días. — Juan de Dios Gámez Mendívil (@JuandDiosGamez) April 29, 2026

Dirigentes del oficialismo respaldaron la presunción de inocencia de los señalados y pidieron respetar el marco legal, mientras que legisladores y líderes de oposición calificaron el caso como grave, exigieron investigaciones a fondo y solicitaron la separación del cargo de los funcionarios implicados.

Contexto de violencia en Sinaloa

La acusación ocurre en un contexto de violencia en Sinaloa, derivado de disputas internas del cartel tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos en el 2024, lo que ha intensificado los enfrentamientos entre facciones del grupo criminal.

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