México exige pruebas a EE. UU. por acusación contra gobernador de Sinaloa por presuntos nexos con el narco

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México exige pruebas a EE. UU. por acusación contra gobernador de Sinaloa por presuntos nexos con el narco

El Gobierno mexicano afirma que no recibió evidencias en las solicitudes de extradición contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios señalados por narcotráfico y tráfico de armas.

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La Cancillería mexicana afirmó este miércoles que enviará una queja diplomática a la Embajada de Estados Unidos en México por la forma en que se hizo pública la acusación contra el gobernador de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el narcotráfico, a la vez que aseguró que no se presentaron "pruebas". Imagen de archivo. EFE/ Sáshenka Gutiérrez

La Cancillería de México enviará una queja a EE. UU. por acusar al gobernador de Sinaloa sin presentar pruebas, según afirmó este miércoles. (Foto Prensa Libre: EFE)

México solicitó pruebas a Estados Unidos luego de que el Departamento de Justicia acusara al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios de presuntos vínculos con el cartel de Sinaloa, en un caso que incluye delitos de narcotráfico y tráfico de armas, y que, según la Cancillería, fue presentado sin evidencias en las solicitudes de extradición.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición, pero señaló que los documentos no anexan pruebas, por lo que enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada de Estados Unidos por la forma en que se hizo pública la acusación, al considerar que contraviene tratados internacionales.

La Fiscalía de Sinaloa indicó que cualquier acción deberá ser determinada por la Fiscalía General de la República y reiteró que en México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin resolución judicial competente.

Señalamientos por narcotráfico y armas

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a los funcionarios de haber protegido operaciones del cartel de Sinaloa, facilitar información sensible y permitir el traslado de drogas hacia ese país a cambio de sobornos millonarios, en particular en coordinación con la facción de Los Chapitos.

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Entre los señalados figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; el exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, y otros mandos estatales y de seguridad.

Funcionarios rechazan imputaciones

Rocha Moya rechazó “categórica y absolutamente” las acusaciones y afirmó que carecen de veracidad y fundamento. También aseguró que se trata de un “ataque” a su persona y al movimiento político que integra.

El alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, también negó los señalamientos y sostuvo que ha actuado con apego a la legalidad en el ejercicio de sus funciones.

Dirigentes del oficialismo respaldaron la presunción de inocencia de los señalados y pidieron respetar el marco legal, mientras que legisladores y líderes de oposición calificaron el caso como grave, exigieron investigaciones a fondo y solicitaron la separación del cargo de los funcionarios implicados.

Contexto de violencia en Sinaloa

La acusación ocurre en un contexto de violencia en Sinaloa, derivado de disputas internas del cartel tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos en el 2024, lo que ha intensificado los enfrentamientos entre facciones del grupo criminal.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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