Momento aterrador en EE. UU.: Difunden video que muestra a la policía disparar mortalmente a una mujer afroamericana embarazada en Ohio

Las autoridades no han dado a conocer las identidades de los agentes involucrados ni más datos de la víctima, que ha sido identificada por organizaciones comunitarias como una mujer afroamericana.

El video, captado con la cámara corporal del autor del disparo, se inicia cuando Young se encontraba en el interior de un vehículo en el aparcamiento de un centro comercial de Westerville, Ohio, un suburbio al norte de Columbus.

Un agente está junto al puerta del conductor solicitando repetidamente a Young que salga del vehículo mientras otro policía, con la cámara corporal, se sitúa frente al automóvil.

Body cam footage released in fatal Ohio police shooting of pregnant woman Ta’Kiya Young and her unborn baby. Young was reportedly accused of shoplifting. pic.twitter.com/oMa9cHnjqP

— Dr. Jeffrey Guterman (@JeffreyGuterman) September 1, 2023