Muere Alicia Matías, “abuelita heroína” que salvó a su nieta en explosión de camión con gas en Iztapalapa, México

Alicia Matías Teodoro es el nombre de la mujer que salvó a su nieta de dos años de la explosión de un camión cisterna con gas. La mujer, de 49 años, cubrió con su cuerpo a la niña y la protegió de las llamas. El accidente ocurrió en el puente de la Concordia, en Iztapalapa, México, el pasado 10 de septiembre.

La “abuelita heroína”, como se conoció a Alicia por este acto de amor, falleció el viernes reciente debido a la gravedad de las quemaduras. El sábado, familiares y vecinos la despidieron con una misa, entre flores, lágrimas y recuerdos.

Su hija Jazmín, madre de la niña de dos años, estuvo junto al féretro de Alicia hasta el último momento.

El heroísmo de la mujer ha motivado a ciudadanos a proponer la construcción de un memorial en su honor, que además recuerde a las otras víctimas de la explosión.

En memoria de Alicia Matías en redes sociales circula una canción que exalta su acto de amor.

Créditos para el autor no se quien sea pero, le quedó muy bien 🫡 homenaje a la señora Alicia Matías Teodoro pic.twitter.com/E2QhT0VvcL — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) September 14, 2025

Por la explosión también murió Gabriela Barragán, de 19 años, a quien sus familiares habían reportado como desaparecida. Una llamada al teléfono de la joven, contestada por un socorrista, confirmó que ella había sido alcanzada por las llamas.

En el lugar también se encontraba Jorge Islas, un profesor de artes plásticas que regresaba de dar clases y fue alcanzado por la explosión. Le dieron el último adiós con música y una muestra con fotografías de su legado.

Investigación

La información oficial señala que al menos 13 personas han fallecido y hay un centenar de heridos.

Autoridades de la Ciudad de México indicaron el sábado reciente que las investigaciones apuntan a que la explosión del camión de gas fue causada por un choque debido al exceso de velocidad, y descartaron la existencia de baches en la zona del accidente.

Los análisis periciales, según las autoridades, indican que el camión habría golpeado el pavimento y un muro, lo que generó una fractura en el tanque de gas. Esto provocó una fuga, y minutos después ocurrió la explosión.