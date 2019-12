Nancy Pelosi llama “cobarde” a Donald Trump en su intento de defender a dreamers

Nancy Pelosi habla respecto de Donald Trump. (Foto Prensa Libre: Tomada de @PresuntoC)

La tensión entre Pelosi y Trump ha aumentado en los últimos días por el juicio político que se pretende contra el mandatario.

Pelosi habló contra el presidente en una conferencia de prensa, en la que se le cuestionó si odiaba al presidente Trump.

Ante esto ella respondió: “Yo no odio a nadie en todo el mundo. No me acuse”.

El periodista le responde a Pelosi de que el miércoles 4 de diciembre ella sugirió que los demócratas estaban haciendo esto, simplemente porque “no les gusta Trump”.

La política se defiende y afirma que ella no tiene nada que ver en esto.

Luego con semblante alterado, Pelosi expresó: “Creo que el presidente es un cobarde, no defiende a los niños, asustados por la violencia de las armas”.

Argumentó: “Es cruel al no ayudar a los dreamers de los que estamos orgullosos”.

La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Daca, en inglés) es una medida migratoria que aplica a todos aquellos jóvenes que llegaron a EE. UU. antes de cumplir los 31 años y antes del 12 de junio del 2012, quienes son conocidos como “dreamers” —soñadores, en español—.

No deje de leer: Presidenta de Cámara baja de EE. UU. urge redactar cargos para juicio político de Trump

En otro tema, Pelosi señaló que el mandatario es un negacionista de la emergencia climática.

También habló de la Constitución de los Estados Unidos y los hechos que según ella han llevado al presidente a violar su juramento.

“Como personas católica, rechazo su uso de la palabra odio, es un frase que se dirige a mí, no odio a nadie”, afirmó Pelosi.

Agregó que la criaron en los valores del amor, por lo que siempre ha rezado por el presidente Trump.

Estas declaraciones de Pelosi se dan en el contexto luego de que se ordenara redactar cargos para el juicio político contra el presidente, a quien acusó de “abuso de poder” para su “beneficio personal”.

El mandatario insistió en que el caso que ha motivado el proceso en su contra en la Cámara Baja -sus presiones a Ucrania para que investigara al exvicepresidente Joe Biden- se basa en contactos “completamente apropiados” con el Gobierno ucraniano, y opinó que la decisión de los demócratas sienta un mal precedente.

Trump también atacó a Pelosi, de la que dijo que había sufrido un “ataque de nervios” por no aceptar el éxito de la Casa Blanca

Contenido relacionado

Cumbre de la OTAN: el video en el que varios líderes mundiales parecen burlarse de Trump que hizo que este acusara a Trudeau de “tener dos caras”

Trump califica de “broma” el informe para su posible juicio político

Presidente Trump condena el plan para un juicio político y pide que empiece “rápido”