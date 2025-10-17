¿No fue una rata? Qué animal habría creado un peculiar agujero que se viralizó en 2024

En el 2024 hubo un lugar en Chicago, EE. UU., que se volvió viral al punto de reunir a varias personas cada día. Se trata del popular “agujero de rata”.

Todo se habría originado en enero del 2024, cuando un tuit del artista y escritor Winslow Dumaine mostró al público masivo el peculiar agujero.

“Tuve que hacer una peregrinación al agujero de rata de Chicago”, escribió Dumaine en X. La publicación cuenta actualmente con más de 125 mil reacciones y 7 mil retuits.

Se trata de un agujero con supuesta forma de rata que rápidamente captó la atención de las personas; algunas incluso llegaban al lugar para dejar monedas.

Conocido popularmente como “Splatatouille” —nombre surgido de un concurso—, se encuentra en el vecindario de Roscoe Village, y mucho se ha teorizado sobre su origen y sobre si en realidad una rata fue la responsable.

Recientemente, de acuerdo con el medio CNN, un profesor de la Universidad de Tennessee inició una investigación para identificar al animal que creó el popular agujero.

Had to make a pilgrimage to the Chicago Rat Hole pic.twitter.com/g4P44nvJ1f — Gatorade Should Be Thicker. (@WinslowDumaine) January 6, 2024

El primer análisis del doctor Michael Granatosky y su equipo fue publicado el 14 de octubre en la revista Biology Letters, y su método se basó en técnicas utilizadas en hallazgos de fósiles.

Por medio de este análisis, Granatosky determinó que una rata no fue la responsable del peculiar agujero, sino que todo apunta a que lo fue una ardilla.

“Lo que queríamos demostrar es lo difícil que es obtener buenos resultados a partir de estas huellas”, dijo Granatosky.

En un principio, se creía que el agujero había sido hecho por una rata parda, bastante común en Chicago, pero el estudio comparó medidas de este y otros roedores para tener parámetros más precisos.

