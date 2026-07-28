Nunca visto desde 1964: Florida ejecuta en un mismo día a dos reos por dos casos de asesinato

Este 28 de julio, las autoridades de Florida ejecutaron a dos reos condenados en casos distintos de asesinato. Se trata de la primera doble ejecución que ese estado lleva a cabo desde 1964.

Los reos ejecutados fueron el expolicía James Duckett, de 68 años, y Dominick Occhicone, de 80.

Duckett, condenado por el secuestro, la violación y el asesinato de Teresa McAbee, de 11 años, en 1987, y Occhicone, sentenciado por matar a los padres de su exnovia en 1986, agotaron las vías legales en el estado, pues la Corte Suprema de Florida rechazó las apelaciones en ambos casos.

En marzo, ese mismo tribunal había frenado la ejecución de Duckett para revisar una prueba de ADN que su defensa consideraba capaz de exculparlo; sin embargo, un experto independiente la calificó en junio de no concluyente, ni para incriminarlo ni para exonerarlo.

Por su parte, Occhicone padecía insuficiencia renal y cardíaca, así como graves pérdidas de audición y visión, según su defensa, que alegó sin éxito que ejecutarlo en esas condiciones y a su avanzada edad suponía un castigo cruel, prohibido por la Constitución.

Además, sus abogados recordaron que el jurado que lo condenó no fue unánime: siete votos frente a cinco.

James Aren Duckett and Dominick Anthony Occhicone Jr. are both scheduled to be executed today.



It’s the first time Florida has carried out a double execution in 60 years, cementing the state’s place as the top death penalty state. https://t.co/nQmU3V5BlB — The Washington Post (@washingtonpost) July 28, 2026

Occhicone se convirtió en el reo de mayor edad ejecutado en Florida y el segundo en Estados Unidos, solo por detrás de Walter Moody, ajusticiado a los 83 años en Alabama, en el 2018.

Los abogados de ambos acudieron el pasado viernes a un tribunal federal del norte de Florida con una demanda conjunta. Alegaron que dos ejecuciones el mismo día multiplicaban el riesgo de fallos y que someter a los funcionarios de la prisión a ese proceso en un lapso de seis horas les causaba un daño moral inaceptable.

Sin embargo, un juez falló en contra y solo quedaron pendientes las solicitudes para suspender las ejecuciones ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que tampoco prosperaron.

Con las ejecuciones de hoy, Florida suma 31 desde enero del 2025 y Estados Unidos, 66. Esto significa que ese estado concentra cerca de la mitad del total nacional, según el DPIC.

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