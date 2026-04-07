¿Obtuvo reembolso de impuestos en EE. UU.? Cuáles son las mejores formas de invertirlos

Medios internacionales han informado que el Servicio de Impuestos Internos (IRS, en inglés) de Estados Unidos ha procesado, en la temporada fiscal, un total de 87.5 millones de declaraciones.

Según CNN, hasta el pasado 27 de marzo se han hecho alrededor de 63 millones de reembolsos de impuestos.

"El monto promedio devuelto es de US$3,521. Esto representa un aumento de US$351 (o un 11.1%) con respecto al mismo periodo del año pasado", afirmó CNN.

Esto significa que muchas personas tendrán un monto extra de dinero debido a los reembolsos de impuestos, cantidad que puede ser utilizada de múltiples formas.

CNN ha elaborado una serie de cinco preguntas, a manera de asesoría, para ayudar a las personas a decidir la manera correcta de utilizar el monto extra obtenido por los reembolsos.

Las preguntas que enlista CNN son:

Pagos críticos

CNN pone como primera recomendación utilizar el dinero obtenido para invertirlo en gastos esenciales, como en el hogar, vehículos, educación o remodelaciones.

También señala que, si una persona tiene riesgo de sufrir un embargo hipotecario o incautación de bienes, sería adecuado utilizar el dinero para pagar las facturas pendientes.

Tasas altas de interés

CNN cita las declaraciones de Kelli Smith, directora ejecutiva de planificación financiera en Edelman Financial Engines, quien señala que, si una persona está al día con sus pagos, pero tiene deudas con altas tasas de interés, ese debe ser "su prioridad número uno".

Smith también recomienda que, si una persona posee deudas en varias tarjetas, es conveniente priorizar aquella con la tasa de interés más alta. Sin embargo, si la situación lo permite, también es idóneo liquidar una tarjeta con tasa más baja cuando sea posible cubrirla por completo.

Emergencias

Smith afirmó a CNN que una forma inteligente de utilizar el reembolso es aumentar el fondo de emergencia.

La directora ejecutiva señala que contar con este fondo es importante para evitar endeudarse con tarjetas de crédito en el futuro, cuando surjan gastos imprevistos.

Gastos importantes

CNN recomienda utilizar el reembolso en gastos importantes, como la adquisición de un vehículo o una vivienda. De esa manera, hay más posibilidades de solicitar menos préstamos y, por consiguiente, pagar menos intereses.

Gustos

Finalmente, CNN menciona que aquellas personas que se encuentran en una situación financiera estable, o que no poseen deudas con altas tasas de interés, pueden aprovechar la oportunidad para cubrir un gasto que no represente perjuicio en el futuro, como un viaje, vacaciones o deseos personales.

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