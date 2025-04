OpenAI contrademanda a Elon Musk y lo acusa de sabotear la reputación de ChatGPT

Durante la tarde de este jueves 10 de abril, la empresa estadounidense de investigación OpenAI tomó la decisión de demandar al empresario e inversor sudafricano Elon Musk por presuntamente intentar sabotear la reputación de ChatGPT, una de las aplicaciones de chatbot con inteligencia artificial (IA) más populares a nivel mundial.

Elon Musk ayudó a financiar la creación de OpenAI en noviembre del 2015, por lo que la compañía también decidió demandarlo por competencia desleal e interferencia en sus relaciones comerciales, debido a que, según su director ejecutivo, Sam Altman, el sudafricano llevó a cabo “campañas maliciosas” en la red social X (antes Twitter).

"A través de varios ataques en la prensa, diversas campañas maliciosas en la red social que controla, demandas ilegales acosadoras y una oferta falsa por todos los activos de ChatGPT, Elon Musk ha intentado por todos los medios disponibles dañarnos en OpenAI", escribió la compañía en un documento registrado en el Tribunal de California.

Las acusaciones contra el sudafricano fueron presentadas como una contrademanda a la ofensiva legal que Musk interpuso contra OpenAI y Altman en marzo del 2024, cuando denunció a la empresa estadounidense por incumplimiento de contrato, ya que —según alegó— la compañía lo "traicionó” a él y a sus objetivos fundacionales.

Según el equipo legal del sudafricano, “la oferta falsa” que menciona OpenAI era, en realidad, una propuesta muy seria, pero la empresa no se tomó el tiempo para analizarla: "En enero del 2025, un consorcio liderado por Musk presentó una oferta para adquirir ChatGPT por US$97 mil 400 millones, pero la rechazó sin haberla revisado".

"Si OpenAI hubiera considerado realmente la oferta, como estaba obligado a hacer, habría visto lo seria que era. Es revelador que, tener que pagar el valor justo de mercado por los activos de ChatGPT, supuestamente interfiera con sus planes de negocio", declaró el abogado de Musk, Marc Toberoff, mediante un comunicado en redes sociales.

Actualmente, lo que está realmente en juego en la demanda es la transición de ChatGPT hacia un modelo con fines de lucro, ya que la entidad dirigida por Altman se ha convertido en una organización que busca generar valor económico a través de la venta de sus servicios. Por ello, los beneficios deben distribuirse entre sus accionistas.

El pasado mes de febrero, una jueza federal le negó la solicitud a Elon para impedir que OpenAI se convirtiera en una empresa con fines de lucro. El Tribunal de California determinó que el juicio se celebrará durante los primeros tres meses del 2026, con el fin de considerar todas las reclamaciones presentadas por Musk y su equipo legal.

"Las constantes acciones de Elon Musk contra nosotros son solo tácticas de mala fe para frenar a OpenAI y tomar el control de las principales innovaciones en inteligencia artificial para su beneficio personal. Por esa razón presentamos una contrademanda para detenerlo", argumentó el director ejecutivo, Sam Altman, en su perfil oficial de X.

"Todos saben que él ha estado difundiendo mucha información falsa sobre nosotros. Pero, en realidad, nos estamos preparando para construir la organización sin fines de lucro mejor equipada que el mundo haya visto jamás; no la estamos convirtiendo", añadió el empresario e inversionista estadounidense de 39 años en sus redes sociales.

