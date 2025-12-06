Operación Víbora del Pacífico: EE. UU. incauta 9 toneladas de cocaína y divulga imágenes de la intervención

El Gobierno de Estados Unidos informó sobre el decomiso de nueve toneladas de cocaína (20 mil libras) durante un operativo antinarcóticos contra una embarcación en el Pacífico, el cual calificó como su mayor interdicción en alta mar en 18 años.

Según un mensaje en X de la Guardia Costera, publicado la noche del 5 de diciembre y divulgado este sábado por las cuentas del Gobierno estadounidense, la incautación fue realizada por el cúter Munro, con base en Alameda, California, que patrulla el Pacífico como parte de la “Operación Víbora del Pacífico”.

La descripción del video del operativo indica que se efectuó el 2 de diciembre y que en él actuó un helicóptero del escuadrón táctico de interdicciones de la Guardia Costera, el cual “deshabilita una embarcación rápida” con varios disparos, aparentemente dirigidos al motor.

Otro video muestra al cúter Munro acercándose a la “embarcación sospechosa de contrabandear droga” y al menos a dos funcionarios que suben a bordo.

También se observa al menos a un tripulante, sobre quien el Gobierno no ha dado información acerca de su estado o si está bajo custodia.

La cuenta en X del Departamento de Seguridad Nacional compartió los videos con el lema: “La Operación Víbora del Pacífico ELIMINA narcoterroristas en el Pacífico Oriental”, lo que sugiere que los tripulantes podrían haber muerto.

El presidente Donald Trump también compartió en Truth Social los videos del operativo, publicados en la plataforma pública de Defensa.

“A través de la Operación Víbora del Pacífico, la Guardia Costera ha acelerado las operaciones contra narcóticos en el Pacífico este y entregado resultados históricos en la lucha contra los narcoterroristas”, agregó la Guardia Costera en X.

A mediados de octubre, la Guardia Costera divulgó que la Operación Víbora del Pacífico había decomisado, en unos dos meses y medio desde su lanzamiento, un total de 45 toneladas (100 mil libras) de cocaína en 34 interdicciones y detenido a 86 personas sospechosas de narcotráfico.