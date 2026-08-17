¿Operativos en tierra? Qué hará EE. UU. tras los ataques a presuntas “narcolanchas” en Latinoamérica

Luego de que Estados Unidos iniciara una serie de ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas con el tráfico de drogas, que causaron la destrucción de más de 60 barcos y más de 200 muertes, el Gobierno de Donald Trump busca extender sus acciones en Latinoamérica, en esta ocasión, con operativos en tierra firme.

CNN informó este 17 de agosto que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo la semana pasada, durante una visita a Panamá, que países como Colombia, Guatemala y Honduras habrían permitido que Estados Unidos lleve a cabo operativos militares.

El Gobierno de Guatemala negó haber alcanzado dicho acuerdo con Estados Unidos, el cual, en palabras de Hegseth, consistía en operativos militares "como los vistos en contra de las embarcaciones de drogas".

"El mismo efecto en tierra. Así que estamos trabajando con Ecuador. Estamos trabajando con Colombia. Estamos trabajando con socios para llevar la lucha (a las organizaciones terroristas designadas) en tierra", habría dicho Hegseth durante su viaje a Panamá.

Este sería un nuevo paso, según CNN, en el plan de Estados Unidos para presionar a los gobiernos de Latinoamérica a "alinearse con sus prioridades de seguridad".

El medio reitera que, desde que Donald Trump regresó a la presidencia en el 2025, Washington y demás autoridades han adoptado un enfoque más "intervencionista" en comparación con otras épocas.

Además de los ataques contra supuestas "narcolanchas", Estados Unidos ha designado a más de 20 grupos criminales como "organizaciones terroristas", además de enviar a sus autoridades para capturar en Venezuela al entonces presidente Nicolás Maduro.

CNN afirmó que Hegseth no brindó detalles sobre cómo serían las supuestas operaciones terrestres en Latinoamérica, pero citó el caso de Colombia, donde el actual presidente, Abelardo de la Espriella, planteó la posibilidad de que Estados Unidos participe en ataques contra grupos armados.

"En cualquier lugar donde trafiques drogas o amenaces al pueblo estadounidense o a nuestros socios, eres un objetivo igual que ISIS o Al Qaeda", afirmó Hegseth.

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