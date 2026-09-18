¿Ovnis y viajes en el tiempo? Qué incluyen los nuevos documentos secretos desclasificados por el Pentágono

El Pentágono publicó recientemente una nueva tanda de archivos catalogados como "secretos", los cuales están vinculados a los fenómenos relacionados con los Objetos Voladores No Identificados (OVNI), tecnologías aeroespaciales y especulaciones sobre supuestos "viajes en el tiempo".

La desclasificación de estos documentos se encuentra en la plataforma PURSUE, la cual es una plataforma oficial donde se revelan publicaciones relacionadas con investigaciones sobre sucesos o fenómenos no identificados que han generado numerosas hipótesis entre la población.

Dentro del nuevo material revelado se encuentran investigaciones relacionadas con tecnologías aeroespaciales avanzadas, las cuales habrían obtenido un "presupuesto millonario" por parte del Gobierno de EE. UU.

Estas investigaciones estarían relacionadas con el denominado Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), un programa que analiza e investiga sistemas aeroespaciales que pudieran considerarse una "amenaza" para EE. UU.

En estas investigaciones se habrían indagado varias áreas, como la propulsión, la generación de energía y temas poco convencionales, como los traslados espacio-temporales.

Sin embargo, los informes no detallan la dimensión económica del programa ni tampoco los avances y resultados alcanzados por las investigaciones.

También se desclasificaron archivos históricos, como una grabación a color de Tremonton, Utah, de 1952, la cual fue considerada como una de las primeras evidencias fílmicas referentes al fenómeno OVNI.

Los documentos también contienen información sobre el proceso que las autoridades tuvieron que realizar a nivel administrativo para identificar a los testigos, además del proceso para conservar las grabaciones originales.

Otro dato revelado en las recientes publicaciones fue que la Fuerza Aérea de EE. UU. revisó en un momento determinado 800 casos históricos de aviación, de los cuales el 20 % careció de una explicación técnica, como avistamientos de objetos no identificados o fallas inexplicables en los sistemas.

También se reveló que ha habido una notable concentración de avistamientos en instalaciones consideradas "sensibles" para la seguridad nacional, como Los Álamos, Albuquerque y el Laboratorio Nacional de Oak Ridge.

BREAKING: The government is opening up more UFO files.



Newly released material includes a film tied to a 1952 Utah sighting, along with more recent videos showing mysterious objects in the sky. The Pentagon says some cases remain unresolved, meaning officials cannot definitively… pic.twitter.com/jRHuxL6lL4 — Fox News (@FoxNews) September 18, 2026

En total han sido liberadas más de 370 documentos desde el pasado mes de mayo, y según el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se hace con el objetivo de dar transparencia a documentos que han alimentado hipótesis durante décadas.

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