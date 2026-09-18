¿Ovnis y viajes en el tiempo? Qué incluyen los nuevos documentos secretos desclasificados por el Pentágono

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¿Ovnis y viajes en el tiempo? Qué incluyen los nuevos documentos secretos desclasificados por el Pentágono

Una nueva tanda de documentos secretos fueron desclasificados por el Pentágono, donde incluiría investigaciones sobre ovnis y posibles viajes en el tiempo.

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OVNI

El término OVNI se refiere a cualquier objeto volador real que no ha sido identificado por el observador y cuyo origen es desconocido. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

El Pentágono publicó recientemente una nueva tanda de archivos catalogados como "secretos", los cuales están vinculados a los fenómenos relacionados con los Objetos Voladores No Identificados (OVNI), tecnologías aeroespaciales y especulaciones sobre supuestos "viajes en el tiempo".

La desclasificación de estos documentos se encuentra en la plataforma PURSUE, la cual es una plataforma oficial donde se revelan publicaciones relacionadas con investigaciones sobre sucesos o fenómenos no identificados que han generado numerosas hipótesis entre la población.

Dentro del nuevo material revelado se encuentran investigaciones relacionadas con tecnologías aeroespaciales avanzadas, las cuales habrían obtenido un "presupuesto millonario" por parte del Gobierno de EE. UU.

Estas investigaciones estarían relacionadas con el denominado Advanced Aerospace Weapon System Applications Program (AAWSAP), un programa que analiza e investiga sistemas aeroespaciales que pudieran considerarse una "amenaza" para EE. UU.

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USA627. WASHINGTON (DC, EEUU), 08/05/2026.- Imagen divulgada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos de una captura de video del Comando Indo-Pacífico de los EE.UU. proyectado durante la presentación de un informe sobre el avistamiento en el 2024 de un fenómeno anómalo no identificado con una forma similar a la de un balón de fútbol americano cerca de Japón. El Departamento de Guerra de Estados Unidos anunció la desclasificación de archivos gubernamentales sobre Fenómenos Anómalos No Identificado (UAP, por sus siglas en inglés), después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara en febrero este proceso de transparencia sobre estos encuentros. EFE/ Departamento de Guerra de EEUU / SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA /CRÉDITO OBLIGATORIO

¿Qué dicen los científicos sobre los archivos OVNI desclasificados por Estados Unidos?

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En estas investigaciones se habrían indagado varias áreas, como la propulsión, la generación de energía y temas poco convencionales, como los traslados espacio-temporales.

Sin embargo, los informes no detallan la dimensión económica del programa ni tampoco los avances y resultados alcanzados por las investigaciones.

También se desclasificaron archivos históricos, como una grabación a color de Tremonton, Utah, de 1952, la cual fue considerada como una de las primeras evidencias fílmicas referentes al fenómeno OVNI.

Los documentos también contienen información sobre el proceso que las autoridades tuvieron que realizar a nivel administrativo para identificar a los testigos, además del proceso para conservar las grabaciones originales.

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Otro dato revelado en las recientes publicaciones fue que la Fuerza Aérea de EE. UU. revisó en un momento determinado 800 casos históricos de aviación, de los cuales el 20 % careció de una explicación técnica, como avistamientos de objetos no identificados o fallas inexplicables en los sistemas.

También se reveló que ha habido una notable concentración de avistamientos en instalaciones consideradas "sensibles" para la seguridad nacional, como Los Álamos, Albuquerque y el Laboratorio Nacional de Oak Ridge.

En total han sido liberadas más de 370 documentos desde el pasado mes de mayo, y según el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se hace con el objetivo de dar transparencia a documentos que han alimentado hipótesis durante décadas.

Lea también: Ovnis: Qué dicen expertos sobre los objetos voladores captados en el cielo

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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