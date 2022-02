Pablo Escobar: la otra versión sobre su muerte que asegura que el narcotraficante no fue asesinado por la policía

Para realizar la captura del peligroso narcotraficante colombiano, Estados Unidos envió agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) luego que el gobierno de colombiano fallara en reiteradas ocasiones al intentar detenerlo.

De igual manera, esta decisión se tomó debido a que las autoridades de Colombia fueron incapaces de mantener a Pablo Escobar preso en la cárcel La Catedral, la cual supuestamente habría sido construida por el mismo narcotraficante para cumplir su condena con lujos y rodeado de personas de su confianza.

Tras la fuga de Escobar de La Catedral, el capo del narcotráfico se convirtió en el hombre más buscado del mundo y su búsqueda fue decretada como prioridad nacional.

Pablo Escobar se refugió en las calles de Medellín y por meses permaneció oculto de las autoridades, evitando así su captura y posible extradición a EE. UU.

Sin embargo, una llamada realizada a su familia, la cual se encontraba recluida en un hotel de Bogotá, fue suficiente para que el líder del Cártel de Medellín fuera localizado.

De acuerdo con la versión oficial de las autoridades, la localización y muerte de Pablo Escobar fue realizada por el Grupo de Búsqueda, encabezado por el comandante Hugo Aguilar.

El reconocido narcotraficante murió luego de recibir un disparo en la cabeza proveniente del líder de este cuerpo de élite y así terminó la historia de uno de los criminales más temidos del mundo.

No obstante, casi tres décadas después de la muerte de Pablo Escobar, hay varias teorías acerca de su fallecimiento y existe la duda si realmente fue Aguilar quien acabó con la vida del líder del Cártel de Medellín.

Ante las constantes dudas que han rodeado por años la muerte de Escobar, uno de sus más notables enemigos, Diego Murillo, alias “Don Berna”, aseguró que el reconocido capo del narcotráfico no murió a manos de la policía, sino por un miembro de su banda.

El ex líder de los grupos paramilitares de ultraderecha que operaron en Colombia comentó en su libro Así matamos al Patrón que un miembro de esta organización, que en ese momento se encontraba colaborando con la policía, fue quien disparó el arma que terminó con la vida de Escobar.

Según el relato de “Don Berna”, su hermano fue quien asesinó Pablo Escobar cuando el criminal intentaba escapar sobre el techo de la casa donde se escondía en Medellín.

“Don Berna” también aseguró que él y su hermano Rodolfo Murillo, mejor conocido como “Semilla”, encontraron el escondite del entonces hombre más buscado del mundo y comunicaron su localización con sus superiores.

A pesar de esto, ante la demora de las autoridades en llegar al lugar, “Semilla” decidió ingresar a la casa donde se escondía Pablo Escobar y tras una breve persecución lo asesinó de un disparo.

“Pablo corría por el techo cuando mi hermano llegó a la ventana, le apuntó y le disparó en la cabeza con su fusil M­16 calibre 5.56. Minutos después llegó el mayor Aguilar con sus hombres y nos abrazó a mí, a ‘Semilla’ y al teniente Bolívar. Nos felicitó, estaba feliz y había euforia, tiros al aire y gritos de ¡viva Colombia! Me pidió que me retirara, pues venía la prensa y no era conveniente que me vieran allí”, relató “Don Berna”.

Sin embargo, esta versión de los hechos ha sido negada en reiteradas ocasiones por las autoridades colombianas, al afirmar que durante el operativo contra Escobar solamente se contó con miembros del cuerpo de élite conocido como El Grupo de Búsqueda.