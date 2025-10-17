Padre de bebé desaparecido en California confiesa que los asesinó

Internacional

Padre de bebé desaparecido en California confiesa que los asesinó

El menor, de siete meses, fue reportado como desaparecido el pasado mes de agosto en el sur de California.

|

time-clock

Hombre esposado

FOTO ILUSTRATIVA. El padre de un bebé de siete meses, que fue reportado como desaparecido en California, se declaró culpable de haberlo matado. (Foto Prensa Libre: EFE)

El pasado 16 de octubre, el padre de un menor de siete meses que fue reportado como desaparecido en agosto se declaró culpable de haberlo asesinado.

De acuerdo con información de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside, el hombre, identificado como Jake Mitchell Haro, de 32 años, fue declarado culpable de tres delitos: asesinato, poner en peligro a un menor y presentar un informe policial falso durante una audiencia de conciliación por delito grave.

El menor, identificado como Emmanuel Haro, fue reportado como desaparecido el 14 de agosto en el sur de California. Todo comenzó cuando la esposa de Jake, Rebecca, denunció que el niño había sido secuestrado en el estacionamiento de un centro comercial.

Tras el reporte, la policía emitió una alerta y comenzaron las operaciones de búsqueda, principalmente en el sur de California.

LECTURAS RELACIONADAS

Goma (Democratic Republic Of Congo), 05/10/2024.- A medical staff displays a vial containing a vaccine for smallpox and mpox made by Danish drugmaker Bavarian Nordic in a symbolic start of the mpox vaccination campaign at Goma General Hospital, in Goma, Democratic Republic of Congo, 05 October 2024. The Democratic Republic of Congo received 265,000 doses of the MVA-BN vaccine donated by the European Commission's Health Emergency Preparedness and Response Authority, Gavi, the Vaccine Alliance, and the US government. According to the RDC Health Minister Samuel-Roger Kamba, the country has recorded more than 30,000 mpox cases, with 988 deaths. EFE/EPA/MOISE KASEREKA

Viruela símica: ¿Diagnosticaron en California a inmigrantes con una variante distinta del mpox?

chevron-right
Chatbots (NYT)

La próxima vez que le consulte a un chatbot de inteligencia artificial, recuerde esto

chevron-right

Sin embargo, las autoridades detectaron “inconsistencias” en las declaraciones de los padres, por lo que ambos comenzaron a ser investigados.

El 22 de agosto, los padres del menor fueron detenidos. En un principio, se declararon no culpables. Pero el pasado jueves, Jake presentó su declaración de culpabilidad.

Por este motivo, el padre podría enfrentar una condena de entre 25 años y cadena perpetua.

Rebecca aún tiene una audiencia programada para el próximo mes, y no está claro qué condena podría recibir.

Hasta el momento, las autoridades no han encontrado los restos del bebé.

Lea también: Jonathan Rentería: Esposo mutila a abogada de inmigración luego de criticar su aumento de peso

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Asesinato Audiencias EE.UU. California  Sucesos Estados Unidos Tendencias internacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS