Padre de bebé desaparecido en California confiesa que los asesinó

El pasado 16 de octubre, el padre de un menor de siete meses que fue reportado como desaparecido en agosto se declaró culpable de haberlo asesinado.

De acuerdo con información de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Riverside, el hombre, identificado como Jake Mitchell Haro, de 32 años, fue declarado culpable de tres delitos: asesinato, poner en peligro a un menor y presentar un informe policial falso durante una audiencia de conciliación por delito grave.

El menor, identificado como Emmanuel Haro, fue reportado como desaparecido el 14 de agosto en el sur de California. Todo comenzó cuando la esposa de Jake, Rebecca, denunció que el niño había sido secuestrado en el estacionamiento de un centro comercial.

Tras el reporte, la policía emitió una alerta y comenzaron las operaciones de búsqueda, principalmente en el sur de California.

Sin embargo, las autoridades detectaron “inconsistencias” en las declaraciones de los padres, por lo que ambos comenzaron a ser investigados.

Jake Haro has pled guilty to the murder of his 7-month-old son Emmanuel Haro after he and wife Rebecca Haro were arrested Aug. 22 on murder charges and for allegedly filing a false police report. https://t.co/CHBBlCBJy1 pic.twitter.com/hQyEn1NDJE — E! News (@enews) October 17, 2025

El 22 de agosto, los padres del menor fueron detenidos. En un principio, se declararon no culpables. Pero el pasado jueves, Jake presentó su declaración de culpabilidad.

Por este motivo, el padre podría enfrentar una condena de entre 25 años y cadena perpetua.

Jake Haro admits to murdering, torturing his 7-month-old son — whose body has yet to be found https://t.co/eYkRMmXbCt pic.twitter.com/JaBFaWEEST — New York Post (@nypost) October 16, 2025

Rebecca aún tiene una audiencia programada para el próximo mes, y no está claro qué condena podría recibir.

Hasta el momento, las autoridades no han encontrado los restos del bebé.

Lea también: Jonathan Rentería: Esposo mutila a abogada de inmigración luego de criticar su aumento de peso