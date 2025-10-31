Por qué Arnold Schwarzenegger acusa al gobernador de California de “manipular” distritos con la “Propuesta 50”

Por qué Arnold Schwarzenegger acusa al gobernador de California de “manipular” distritos con la “Propuesta 50”

En recientes entrevistas, el actor y exgobernador de California criticó la nueva iniciativa impulsada por el actual jefe de California, llamada "Propuesta 50".

actor estadounidense Arnold Schwarzenegger

El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger habla durante la conferencia internacional «Celebración de la esperanza, fomentando la esperanza por la justicia climática» en el décimo aniversario de Laudato Si, en Castel Gandolfo, Italia, el 1 de octubre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger criticó recientemente al gobernador de California, Gavin Newsom, por una iniciativa llamada "Propuesta 50", que busca modificar los distritos congresuales dentro del estado.

Schwarzenegger, quien también fue gobernador de California en el 2003 y el 2006, afirmó que esta iniciativa constituye lo que en Estados Unidos se denomina "gerrymandering", que significa una "manipulación de los distritos electorales".

Anteriormente, el estado de California había abandonado esta práctica, que consistía en rediseñar los distritos electorales y era utilizada por legisladores locales para beneficiar a su respectivo partido, ya fuera demócrata o republicano.

En el 2008, Schwarzenegger logró que los californianos votaran a favor de ceder el poder de modificar los márgenes distritales a una comisión independiente.

La nueva iniciativa de Newsom, la Proposición 50, eliminaría este mecanismo y restituiría el rediseño de los distritos electorales.

Muchos expertos y analistas prevén que esta propuesta podría prosperar, principalmente porque beneficiaría al sector demócrata y restaría poder al presidente Donald Trump y al bando republicano en California.

El 26 de octubre, Schwarzenegger criticó las declaraciones de Newsom, quien aseguró que este "rediseño" sería temporal, al afirmar que "estos programas son los más largos que existen".

Asimismo, el 28 de octubre, el actor señaló que este rediseño es "una pelea entre republicanos y demócratas por manipular distritos".

Y el 30 de octubre, criticó nuevamente a Newsom al decir que "se comporta igual o tan mal como Trump" al respaldar el rediseño.

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Arnold Schwarzenegger Audiencias EE.UU. California Donald Trump  Tendencias mundiales 
