Por qué Arnold Schwarzenegger acusa al gobernador de California de “manipular” distritos con la “Propuesta 50”

El actor estadounidense Arnold Schwarzenegger criticó recientemente al gobernador de California, Gavin Newsom, por una iniciativa llamada "Propuesta 50", que busca modificar los distritos congresuales dentro del estado.

Schwarzenegger, quien también fue gobernador de California en el 2003 y el 2006, afirmó que esta iniciativa constituye lo que en Estados Unidos se denomina "gerrymandering", que significa una "manipulación de los distritos electorales".

Anteriormente, el estado de California había abandonado esta práctica, que consistía en rediseñar los distritos electorales y era utilizada por legisladores locales para beneficiar a su respectivo partido, ya fuera demócrata o republicano.

En el 2008, Schwarzenegger logró que los californianos votaran a favor de ceder el poder de modificar los márgenes distritales a una comisión independiente.

La nueva iniciativa de Newsom, la Proposición 50, eliminaría este mecanismo y restituiría el rediseño de los distritos electorales.

Muchos expertos y analistas prevén que esta propuesta podría prosperar, principalmente porque beneficiaría al sector demócrata y restaría poder al presidente Donald Trump y al bando republicano en California.

El 26 de octubre, Schwarzenegger criticó las declaraciones de Newsom, quien aseguró que este "rediseño" sería temporal, al afirmar que "estos programas son los más largos que existen".

Asimismo, el 28 de octubre, el actor señaló que este rediseño es "una pelea entre republicanos y demócratas por manipular distritos".

Y el 30 de octubre, criticó nuevamente a Newsom al decir que "se comporta igual o tan mal como Trump" al respaldar el rediseño.

Lea también: Apuñalados en una mansión: el caso de Camdem Nicholson, el hombre que asesinó a sus padres y a su empleada en California