“Crímenes horribles”: los nuevos detalles del caso de la menor que habría sido asesinada por sus padres en California

Un juez en California determinó el pasado 29 de octubre que existían pruebas “abrumadoras” por las cuales un padre y su madrastra son acusados de torturar y asesinar a su hija, una menor de ocho años.

La menor, identificada como Génesis Ariah Mata, habría sufrido, en palabras del juez John R. Brownlee, “crímenes horribles” de parte de su padre, Ray Mata Jr., y su pareja, Graciela Bustamonte.

Los hechos se remontan a principios de agosto, cuando las autoridades encontraron el sábado 2 el cuerpo de Génesis en una bañera de un cuarto de La Quinta Inn, en Bakersfield, California.

De acuerdo con información compartida por Univisión, la menor habría sido maltratada durante dos días antes de su fallecimiento.

“Mata y Bustamonte hirieron a Génesis; estaba cubierta de heridas de pies a cabeza, y eso habría provocado su muerte”, dicen las declaraciones del juez citadas por el medio.

“She loved anything that sparkled.”

Genesis Ariah Mata was an 8-year-old who endured horrific abuse, even though CPS had been contacted over 20 times. The system failed her.



We can’t stay silent. Be alert. Speak up. Persist. #genesismata



Full story: https://t.co/Bt8zyPmNh5 pic.twitter.com/DdRaEtXIh4 — Bethel-Mansfield (BEMA) Foundation (@bethelmforg) September 30, 2025

Una fiscal reveló detalles arrojados por las primeras investigaciones del caso. La autoridad, identificada como Leanne Wilder, aseguró que la menor también habría sido víctima de agresión sexual.

Según Univisión, la fiscal declaró que el examen médico practicado durante la autopsia habría confirmado lesiones en los genitales de la menor.

Tanto Mata como Bustamonte están acusados de asesinato en primer grado, tortura por crueldad infantil, mutilación agravada y provocar lesiones a una menor de edad.

De forma preliminar, los sospechosos permanecerán detenidos sin derecho a fianza. Univisión afirma que, en caso de ser declarados culpables, podrían enfrentar la pena de muerte.

Lea también: Derek Martin: el hombre que asesinó a una pareja y después llevó a los hijos de las víctimas a comer