“Ahora están con el diablo”: las declaraciones de una mujer tras disparar a sus cuatro hijos en Texas

Una mujer afroamericana de 31 años causó asombro en días recientes al disparar contra sus cuatro hijos en un pequeño comercio de Texas.

Lo que generó mayor conmoción fueron las declaraciones de la mujer, identificada como Oninda Romelus, quien afirmó que cometió el crimen para evitar que “alguien más lo hiciera”, y dijo fríamente que sus hijos ahora están “con el diablo”.

El medio Univisión informó que los hechos ocurrieron el pasado 4 de octubre en un supermercado de Angleton, Texas, donde también funcionaba una gasolinera.

El detective Cager Davis, a cargo del caso según Univisión, fue notificado de un ataque armado perpetrado por una mujer contra sus hijos.

Al llegar al lugar, Davis constató que los cuerpos de dos menores estaban cerca del vehículo de la mujer —uno al lado y otro en el asiento del copiloto— y que estaban cubiertos por sábanas blancas, mientras que otros dos se encontraban heridos de gravedad.

The Porter, Texas mother accused of shooting her four kids in Brazoria County was previously arrested in Fayette County, Georgia in April of 2022. https://t.co/G7cO8FdYuc pic.twitter.com/9G850T25gV — FOX26Houston (@FOX26Houston) October 6, 2025

Romelus estaba fuera de su vehículo y hablando por teléfono cuando fue detenida.

De acuerdo con la fuente, los menores heridos fueron trasladados en helicóptero a un centro asistencial.

BREAKING: Oninda Romelus, 31, mother who appeared on Paternity Court TV to find the father of her son, has been charged with shooting her 4 kids and killing 2, including the same son. Bond set at $14 million. pic.twitter.com/u3GWzzwfx4 — I Came, I Saw, They died 🇺🇸📢🇺🇸 (@4ortunefame) October 7, 2025

Durante el interrogatorio, la mujer habría dicho: “En lugar de que me lo hagan a mí, se lo voy a hacer a ellos”.

Confundidos, los agentes le preguntaron a qué se refería, y Romelus respondió: “Matarlos a todos”.

También confesó que, cuando hablaba por teléfono, no se comunicaba con los servicios de emergencia, sino con el “diablo”.

La acusada reiteró que sus hijos están “con el diablo” y afirmó que, antes de cometer el crimen, para ella los menores “ya estaban muertos”.

Por este caso, Romelus enfrenta cargos de asesinato y asalto agravado, mientras que la fianza impuesta asciende a US$14 millones.

Lea también: Capturan a “La Diabla”, cabecilla de red criminal que traficaba órganos y bebés entre México y EE. UU.