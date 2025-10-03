Quién es Christa Pike, la primera mujer que será ejecutada en Tennessee en más de 100 años

En enero de 1995, Christa Gail Pike, de 18 años, torturó y asesinó a su compañera Colleen Slemmer, con la ayuda de su novio Tadaryl Shipp y de su amiga Shadolla Peterson, según las autoridades de Tennessee. Todas participaban en un programa para adolescentes con problemas, en Knoxville.

Según la fiscalía, Pike atacó a Slemmer porque supuestamente quería quitarle a su novio. De acuerdo con los registros judiciales, Pike utilizó un cúter para herir a la víctima y, durante más de 30 minutos, le grabó un pentagrama en el pecho. El cuerpo fue hallado en un bosque del campus de la Universidad de Tennessee. Los investigadores concluyeron que Pike tomó un fragmento de cráneo como recuerdo. El jardinero que encontró el cadáver testificó en el juicio que estaba tan dañado que lo confundió con un animal.

En 1996, Pike fue declarada culpable y sentenciada a muerte a los 20 años, lo que la convirtió en la persona más joven condenada a la pena capital en Tennessee, además de ser la única mujer en el corredor de la muerte del estado. Shipp, que tenía 17 años al momento del crimen, recibió cadena perpetua y podrá solicitar libertad condicional en noviembre de 2025, según CBS News. Peterson, que testificó en el juicio, no fue encarcelada.

Durante casi tres décadas, Pike permaneció en aislamiento en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville. En septiembre de 2024, sus abogados ganaron una demanda en la que alegaron que ese régimen era inconstitucional, por lo que desde entonces se le permitió mayor interacción social.

Su defensa también ha solicitado clemencia. Alegan que la corte no consideró antecedentes como abuso sexual infantil, abandono, negligencia, daño cerebral congénito y padecimientos como estrés postraumático y bipolaridad. Según el director del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, citado por CBS News, la edad de Pike al momento del crimen y esos factores probablemente convencerían a un jurado actual de no imponerle la pena de muerte.

El martes, la Corte Suprema de Tennessee fijó la fecha de ejecución de cuatro personas, incluida Pike. Según CBS News, su ejecución fue programada para el 30 de septiembre de 2026, en Riverbend. El director de la prisión tiene hasta el 28 de agosto para notificarle el método: la mayoría de condenados en el estado han muerto por inyección letal, aunque la electrocución sigue siendo opción para quienes, como Pike, cometieron delitos capitales antes del 1 de enero de 1999.

Si la sentencia se cumple, Pike será la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de un siglo.