Qué se sabe de los cuerpos hallados en pantanos de Houston y la teoría de un asesino serial

En Houston, Estados Unidos, los ciudadanos han manifestado extrema precaución por la aparición de varios cadáveres en diferentes pantanos del área metropolitana.

La situación llegó a tal punto que el alcalde de Houston dio declaraciones en las que negó que las muertes estén relacionadas con un supuesto asesino serial, teoría que cobró fuerza en redes sociales.

El alcalde John Whitmire, acompañado por varios agentes de la Policía de Houston, aseguró en una conferencia de prensa, ofrecida el pasado septiembre, que la idea de que un asesino serial esté detrás de los cuerpos hallados es una “especulación descabellada”.

La alarma aumentó el 15 de septiembre, cuando fue hallado el cuerpo de una estudiante de 20 años identificada como Jade McKissic.

El cuerpo de McKissic fue el séptimo encontrado en septiembre en el área de Houston. Según las autoridades, no presentaba “signos de trauma ni de crimen”, aunque las causas del fallecimiento siguen bajo investigación.

La inquietud también se incrementó porque, según CNN, las muertes confirmadas han aumentado respecto del 2024. En lo que va del 2025 se han registrado 25 fallecimientos, frente a los 20 del año anterior.

El medio citó a expertos en derecho penal, quienes descartaron que exista algún indicio que relacione estas muertes con un “asesino serial” y afirmaron que estos casos son más “comunes” de lo que inicialmente se cree.

La teoría del asesino serial cobró fuerza en redes sociales. Según CNN, algunos residentes, en su afán de encontrar respuestas, prestaron mayor atención a publicaciones que sugerían la existencia de una persona responsable de los hechos.

Asimismo, los residentes se mostraron escépticos respecto de las investigaciones oficiales.

Sin embargo, las autoridades han desestimado esa versión y recomendaron a la población mantenerse alerta y desplazarse en pareja en los alrededores de los pantanos.

Lea también: “Ahora están con el diablo”: las declaraciones de una mujer tras disparar a sus cuatro hijos en Texas