Qué se sabe del hombre que llamó al 911 para confesar el asesinato de sus cuatro hijos en Carolina del Norte

Internacional

Un hombre de Carolina del Norte habría llamado al 911 para confesar el asesinato de sus tres hijos biológicos y su hijastro.

Fotografía de hombre llamando por teléfono

Foto Ilustrativa. Un caso ha sorprendido a Carolina del Norte, ya que un hombre llamó la número de emergencias 911 para informar que había asesinado a sus cuatro hijos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Las autoridades de Carolina del Norte revelaron, este 29 de octubre, más detalles del impactante caso de un hombre que marcó al número de emergencias 911 para decir que había asesinado a sus cuatro hijos.

El caso ha causado mayor impacto porque el hombre, identificado como Wellington Delano Dickens III, habría asesinado a sus hijos uno por uno entre mayo y septiembre de este año.

De acuerdo con Univisión, la investigación señala que Dickens es el presunto responsable de la muerte de sus tres hijos biológicos y de su hijastro. La primera víctima habría sido su hijo de seis años, presuntamente en mayo de este año.

La segunda víctima, de nueve años, habría fallecido en agosto de 2025; el tercer hijo, de 10 años, habría muerto entre finales de agosto y principios de septiembre.

La última víctima, el hijastro, tenía 18 años; las autoridades deducen que su muerte ocurrió en algún momento de septiembre.

El medio detalló que los cuerpos fueron hallados en la parte trasera de un automóvil que estaba en la casa de Dickens.

Dentro de la vivienda, las autoridades encontraron con vida a otro menor de edad, quien fue puesto bajo custodia de inmediato.

Univisión indica que Dickens está acusado de cuatro cargos de asesinato, pero las autoridades afirman que podría enfrentar cargos adicionales.

Hasta el momento, Dickens no ha revelado la causa que lo llevó a matar a sus hijos.

Univisión también difundió el audio de la llamada que Dickens realizó al servicio de emergencias, en la que confesaba haber matado a sus hijos.

En el audio —que dura más de ocho minutos— se escucha a Dickens decir que los mató, que fue su culpa y que lo que hizo estuvo mal.

«Les hice daño, no usé cuchillos ni le disparé a nadie, los castigué en exceso. A veces les pegaba, y no querían comer; no los obligaba a comer, les decía que no comer era un castigo», afirmó Dickens en la llamada.

En otro tramo de la grabación dijo que intentó comunicarse con un abogado para entregarse y que buscaba, de alguna manera, hacer lo correcto.

También aseguró que «algo lo influyó» al momento de cometer los hechos.

«No dependía de mí, algo me influyó; me puse nervioso y no lo hice cuando debía, y solo se puso peor y peor», afirmó el hombre.

Lea también: Llega a Netflix “Monstruo: la historia de Ed Gein”, la serie sobre el criminal que inspiró “La masacre de Texas”

