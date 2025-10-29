Qué se sabe del hombre que llamó al 911 para confesar el asesinato de sus cuatro hijos en Carolina del Norte

Las autoridades de Carolina del Norte revelaron, este 29 de octubre, más detalles del impactante caso de un hombre que marcó al número de emergencias 911 para decir que había asesinado a sus cuatro hijos.

El caso ha causado mayor impacto porque el hombre, identificado como Wellington Delano Dickens III, habría asesinado a sus hijos uno por uno entre mayo y septiembre de este año.

De acuerdo con Univisión, la investigación señala que Dickens es el presunto responsable de la muerte de sus tres hijos biológicos y de su hijastro. La primera víctima habría sido su hijo de seis años, presuntamente en mayo de este año.

La segunda víctima, de nueve años, habría fallecido en agosto de 2025; el tercer hijo, de 10 años, habría muerto entre finales de agosto y principios de septiembre.

La última víctima, el hijastro, tenía 18 años; las autoridades deducen que su muerte ocurrió en algún momento de septiembre.

🚨#BREAKING: A horrifying story out of North Carolina, Wellington Dickens, who has been arrested 7 previous times, including for child abuse...



...has just been arrested for murdering his 4 children, ages 6, 9, 10, and 18



Their bodies were discovered in his truck this morning. pic.twitter.com/VdHauuQPAo — Matt Van Swol (@matt_vanswol) October 28, 2025

El medio detalló que los cuerpos fueron hallados en la parte trasera de un automóvil que estaba en la casa de Dickens.

Dentro de la vivienda, las autoridades encontraron con vida a otro menor de edad, quien fue puesto bajo custodia de inmediato.

Wellington Dickens has just been arrested in North Carolina for murdering his four children, ages 6, 9, 10, and 18.



He was arrested seven previous times — including for child abuse!



Why was he out on the streets? pic.twitter.com/AMA2PHFgsQ — Rep. Mark Harris (@RepMarkHarrisNC) October 29, 2025

Univisión indica que Dickens está acusado de cuatro cargos de asesinato, pero las autoridades afirman que podría enfrentar cargos adicionales.

Hasta el momento, Dickens no ha revelado la causa que lo llevó a matar a sus hijos.

Univisión también difundió el audio de la llamada que Dickens realizó al servicio de emergencias, en la que confesaba haber matado a sus hijos.

En el audio —que dura más de ocho minutos— se escucha a Dickens decir que los mató, que fue su culpa y que lo que hizo estuvo mal.

«Les hice daño, no usé cuchillos ni le disparé a nadie, los castigué en exceso. A veces les pegaba, y no querían comer; no los obligaba a comer, les decía que no comer era un castigo», afirmó Dickens en la llamada.

En otro tramo de la grabación dijo que intentó comunicarse con un abogado para entregarse y que buscaba, de alguna manera, hacer lo correcto.

También aseguró que «algo lo influyó» al momento de cometer los hechos.

«No dependía de mí, algo me influyó; me puse nervioso y no lo hice cuando debía, y solo se puso peor y peor», afirmó el hombre.

