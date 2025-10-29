“Lupillo” niega participación en crimen contra policías en Salcajá; MP pide condena de 308 años de prisión

Justicia

“Lupillo” niega participación en crimen contra policías en Salcajá; MP pide condena de 308 años de prisión

El Ministerio Público pidió más de 300 años de prisión para “Lupillo”, señalado de haber participado en la masacre en Salcajá.

Mauro Gustavo López, apodado “Lupillo”, en audiencia por el caso de muerte de agentes de la PNC en Salcajá. (Foto Prensa Libre: Elmer Vargas)

En el cierre del debate en su contra, Mauro Gustavo López, apodado “Lupillo”, rechazó la acusación que pesa sobre él.

“Lupillo” fue capturado el 20 de marzo del 2024 en la aldea San Ramón La Montaña, La Libertad, Huehuetenango, por su presunta participación en la masacre de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrida el 13 de junio del 2013.

Las investigaciones vinculan a López como hombre de confianza de Eduardo Villatoro Cano, condenado en el 2018 a 372 años y ocho meses de prisión por el mismo caso.

“A mí me acusan de muchas cosas que yo realmente no he hecho. Me acusan de asesinato, yo no he asesinado a nadie. No tienen pruebas para que me acusen de que yo lo asesiné. ¿Acaso tienen videos donde yo lo hice?”, declaró “Lupillo”.

A pesar de que negó haber participado en la comisión de delitos y los hechos que se le imputan, afirmó conocer a quienes habrían cometido los crímenes. “A veces me llamaban ellos a mí. Me decían: ¿Qué estás haciendo? Aquí estoy en la casa. Como el pueblo es muy chiquito ahí donde estamos, casi somos vecinos. Todos tenemos los números de teléfono, hablábamos y todo, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Yo solo soy conocido de ellos”, afirmó el señalado.

Para finalizar su intervención, “Lupillo” negó ser autor de algún crimen. “Yo nunca he ido a asesinar a ninguna persona. Solo eso, señor juez, solo eso le puedo decir”, concluyó.

MP pide condena

Durante sus conclusiones, el Ministerio Público (MP) solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo “E” que López sea condenado a 308 años de prisión.

Por supuestos 11 asesinatos, el MP pide una condena de 25 años por cada uno, lo que suma 275 años. Entre las víctimas figuran nueve agentes de la PNC y dos civiles.

Además, el ente investigador solicita 25 años por plagio o secuestro, debido a la presunta participación de López en el rapto del subinspector César Augusto García, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado en un río de Huehuetenango. También pidió una condena de ocho años de prisión por asociación ilícita.

El tribunal programó la lectura de la sentencia para el próximo 15 de diciembre a las 14 horas.

ARCHIVADO EN:

Guayo cano Huehuetenango Policía Nacional Civil Quetzaltenango Salcajá 
