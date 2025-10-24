Apuñalados en una mansión: el caso de Camdem Nicholson, el hombre que asesinó a sus padres y a su empleada en California

Internacional

Apuñalados en una mansión: el caso de Camdem Nicholson, el hombre que asesinó a sus padres y a su empleada en California

Nicholson fue declarado culpable del asesinar a sus padres y a su empleada doméstica en una mansión de Newport Beach en febrero de 2019.

|

time-clock

Hombre esposado

FOTO ILUSTRATIVA. UN hombre en California fue declarado culpable de asesinar a sus padre y a su empleada doméstica. (Foto Prensa Libre: EFE)

Camdem Burton Nicholson, un hombre de 34 años, fue declarado culpable recientemente de asesinar a sus padres y a su empleada doméstica en una mansión de Newport Beach.

Aunque la condena, según medios como Infobae, se dictó el pasado 22 de octubre, los hechos ocurrieron en febrero del 2019.

De acuerdo con el medio People, que recopiló información presentada durante el juicio contra Nicholson, el hombre habría atacado a los miembros de su familia y a su empleada en una mansión ubicada en Bonita Canyon, valorada en aproximadamente US$6 millones.

Debido a supuestas peleas relacionadas con restricciones y dinero, Nicholson habría atacado primero a su padre, apuñalándolo varias veces.

LECTURAS RELACIONADAS

Donald Trump Ronald Reagan Casa Blanca

¿Por qué Reagan enojó a Trump y qué dijo para provocar la ruptura de las relaciones con Canadá?

chevron-right
Foto de una pistola

"Ahora están con el diablo": las declaraciones de una mujer tras disparar a sus cuatro hijos en Texas

chevron-right

El medio señala que, tras el ataque, la madre de Nicholson entró en la habitación, donde también fue agredida. Según los datos del juicio, el hombre habría matado a su madre al golpearla con la cabeza de una estatua de metal.

Al día siguiente de los asesinatos, según las investigaciones, Nicholson atacó a la empleada doméstica.

Se presume que también la apuñaló y le cortó la garganta.

Las autoridades señalaron que, tras cometer los crímenes, Nicholson condujo el carro de su padre a distintos lugares. Detallaron que compró marihuana, juguetes sexuales y comida.

LECTURAS RELACIONADAS

ICE Halloween Houston México

Mexicano cuelga a oficiales del ICE: La decoración de Halloween que critica la política de inmigración

chevron-right
TikTok en EE. UU.

El mensaje en TikTok de un joven que ofrecía US$10 mil para matar a agentes del ICE

chevron-right

Posteriormente, según lo declarado en el juicio, Nicholson se presentó en una estación de policía para confesar los asesinatos, aunque alegó haber actuado en defensa propia.

Ahora, según el fiscal del distrito del condado de Orange, Nicholson podría enfrentar dos destinos: pasar el resto de su vida en prisión o ser enviado a un hospital psiquiátrico.

Lea también: Estudiante de criminología mató a cuatro jóvenes mientras dormían: así fue el crimen que conmocionó a EE. UU.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

Lee más artículos de Pavel Arellano

ARCHIVADO EN:

Asesinato Audiencias EE.UU. California  Sucesos Estados Unidos 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS