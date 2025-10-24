Apuñalados en una mansión: el caso de Camdem Nicholson, el hombre que asesinó a sus padres y a su empleada en California

Camdem Burton Nicholson, un hombre de 34 años, fue declarado culpable recientemente de asesinar a sus padres y a su empleada doméstica en una mansión de Newport Beach.

Aunque la condena, según medios como Infobae, se dictó el pasado 22 de octubre, los hechos ocurrieron en febrero del 2019.

De acuerdo con el medio People, que recopiló información presentada durante el juicio contra Nicholson, el hombre habría atacado a los miembros de su familia y a su empleada en una mansión ubicada en Bonita Canyon, valorada en aproximadamente US$6 millones.

Debido a supuestas peleas relacionadas con restricciones y dinero, Nicholson habría atacado primero a su padre, apuñalándolo varias veces.

El medio señala que, tras el ataque, la madre de Nicholson entró en la habitación, donde también fue agredida. Según los datos del juicio, el hombre habría matado a su madre al golpearla con la cabeza de una estatua de metal.

⚠️WARNING: This post describes a familicide.



A 34-year-old man from a wealthy Newport Beach family has been convicted of murdering his parents and their housekeeper in their $6 million mansion.



Camden Burton Nicholson was found guilty on Wednesday of the 2019 slayings of his… pic.twitter.com/cbPHkekzpP — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 23, 2025

Al día siguiente de los asesinatos, según las investigaciones, Nicholson atacó a la empleada doméstica.

Se presume que también la apuñaló y le cortó la garganta.

A jury Wednesday convicted 34-year-old Camden Burton Nicholson of slaying his parents and their housekeeper in 2019. A second stage of the trial will determine if Nicholson is sentenced to life in prison or institutionalized. https://t.co/x4L5trTL2U — The Daily Pilot (@TheDailyPilot) October 23, 2025

Las autoridades señalaron que, tras cometer los crímenes, Nicholson condujo el carro de su padre a distintos lugares. Detallaron que compró marihuana, juguetes sexuales y comida.

Posteriormente, según lo declarado en el juicio, Nicholson se presentó en una estación de policía para confesar los asesinatos, aunque alegó haber actuado en defensa propia.

Ahora, según el fiscal del distrito del condado de Orange, Nicholson podría enfrentar dos destinos: pasar el resto de su vida en prisión o ser enviado a un hospital psiquiátrico.

