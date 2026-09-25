¿Por qué cada vez más inquilinos en Estados Unidos tienen dificultades para pagar el alquiler?

De acuerdo con información de Univision, para muchos inquilinos en Estados Unidos llegar a fin de mes se ha convertido en una lucha constante. Sus ingresos apenas alcanzan para cubrir los gastos básicos del hogar y cualquier imprevisto al momento de pagar el alquiler puede dejarlos sin dinero para otras necesidades esenciales.

“Nos está acabando… nos está acabando a todos”, lamenta un hombre que enfrenta esta difícil situación, citado por el referido medio de comunicación.

El aumento de otros gastos, como el gas, complica aún más el presupuesto familiar. “Con lo poco que sacamos nomás para pagar la comida, la renta y luego más ahorita que subió el gas”, explica.

María Palomo, otra inquilina, atribuye el problema a la reducción del empleo y al aumento generalizado de los precios. “El empleo bajó y todo subió”, señala.

Palomo relata que el pago mensual de su vivienda se ha vuelto cada vez más difícil de cubrir. Cuando comenzó a alquilar, pagaba una cantidad considerablemente menor. “La renta empezó creo en US$530… ahorita ya está en 800”, dice.

Cuando no logra reunir todo el dinero para el alquiler, la deuda se traslada al siguiente periodo de pago. “Y a la otra quincena pues ya se juntó el mes del que viene y así, pero pues sí está difícil la situación”, agrega.

La disminución de los ingresos en su hogar también la ha obligado a priorizar qué servicios puede pagar y cuáles tendrán que esperar. “La luz me la han cortado también… vamos a hablar a ver cómo podemos pagar”, concluye.

El caso de Palomo ejemplifica una presión que, según un informe reciente del Urban Institute, citado por Univisión, también afecta a los hogares de ingresos medios. El estudio revela que casi el 22% de los inquilinos de ingresos medios no pudo pagar la totalidad del alquiler en algún momento del 2025 debido a limitaciones financieras. Esta cifra representa un aumento considerable frente al año anterior, cuando poco más del 14% de los inquilinos enfrentó dificultades similares.

Carlos Guamán, asesor financiero citado por Univisión, explica que una proporción cada vez mayor del ingreso familiar se destina al pago del alquiler. “Normalmente, una persona debería destinar alrededor del 30% de sus ingresos al alquiler. Sin embargo, dada la situación actual en el país, muchos se ven obligados a gastar hasta el 50% de sus ingresos únicamente en el arriendo”, señala.

La presión sobre los hogares no se limita a una sola región, sino que se extiende por todo Estados Unidos, con los aumentos más significativos en los alquileres del sur y el noreste.

Ante esta situación, los expertos recomiendan tomar medidas antes de que las deudas se acumulen. Sugieren negociar de inmediato con el propietario, buscar programas de asistencia locales o estatales, llamar al 2-1-1 y buscar ayuda legal si es necesario. Sin embargo, cuando el alquiler se vuelve insostenible, otra opción es buscar una vivienda más económica.

Guamán también enfatiza la importancia de contar con un fondo de emergencia para cubrir los gastos básicos. Recomienda tener una reserva equivalente a entre tres y seis meses de gastos esenciales, incluidos el alquiler, la comida y otras necesidades de la vida diaria.

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