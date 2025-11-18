Internacional
Por qué Cristiano Ronaldo y Donald Trump cenaron juntos en la Casa Blanca
Imágenes en redes sociales muestran al futbolista Cristiano Ronaldo cenar con Donald Trump junto a otras personalidades en la Casa Blanca.
El futbolista portugués Cristiano Ronaldo observa mientras el presidente Donald Trump pronuncia unas palabras en una cena en honor del príncipe heredero y primer ministro del Reino de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, en la Casa Blanca, en Washington, DC, EE. UU., el 18 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
Este 18 de noviembre en redes sociales se divulgaron varias imágenes en donde se veía al jugador de fútbol Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca, en una aparente cena con el presidente de EE. UU. Donald Trump.
Los medios internacionales confirmaron que esta reunión si ocurrió este martes en la Casa Blanca, ya que fue el futbolista llegó como parte de una delegación que acompaña al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmám.
En redes sociales también se observó como el presidente Trump, durante su discurso, elogió la presencia del jugador portugués, y aseveró que su hijo, llamado Barron, estaba emocionado por conocer a Cristiano.
Medios internacionales afirmaron que Trump dio la bienvenida a todos los presentes en la Casa Blanca, y dijo que Salmán es "un verdadero socio para la paz y la prosperidad en el mundo y Medio Oriente".
Ronaldo, acompañado de su esposa Georgina Rodríguez, no ha sido invitado a tomar la palabra pero fue ubicado en los primeros asientos de la mesa en el Salón Este de la Casa Blanca.
La cena fue atrasada debido a que la alfombra roja colocada fuera del salón tuvo que ser acompañada por una carpa debido a la fuerte lluvia en Washington D.C.
Además de Cristiano Ronaldo, Trump también recibió a Elon Musk, siendo este el regreso del magnate de la tecnología a la Casa Blanca luego de su distanciamiento con el mandatario republicano.
