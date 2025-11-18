Por qué Cristiano Ronaldo y Donald Trump cenaron juntos en la Casa Blanca

Este 18 de noviembre en redes sociales se divulgaron varias imágenes en donde se veía al jugador de fútbol Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca, en una aparente cena con el presidente de EE. UU. Donald Trump.

Los medios internacionales confirmaron que esta reunión si ocurrió este martes en la Casa Blanca, ya que fue el futbolista llegó como parte de una delegación que acompaña al príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salmám.

En redes sociales también se observó como el presidente Trump, durante su discurso, elogió la presencia del jugador portugués, y aseveró que su hijo, llamado Barron, estaba emocionado por conocer a Cristiano.

Medios internacionales afirmaron que Trump dio la bienvenida a todos los presentes en la Casa Blanca, y dijo que Salmán es "un verdadero socio para la paz y la prosperidad en el mundo y Medio Oriente".

Ronaldo, acompañado de su esposa Georgina Rodríguez, no ha sido invitado a tomar la palabra pero fue ubicado en los primeros asientos de la mesa en el Salón Este de la Casa Blanca.

Cristiano Ronaldo se tomo una selfie en la Casa Blanca para la historia…



Junto a Gio, Elon Musk y se cuelan Infantino



AURA 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/HaIQwhZODu — Arielipillo (@arielipillo) November 19, 2025

🚨 JUST IN: Incredible moment as President Trump sits down for dinner with MELANIA, Cristiano Ronaldo, JD Vance, Apple CEO Tim Cook and others at the White House



Elon Musk is there too!



This is what true CLASS looks like.



47 knows how to be an amazing host. pic.twitter.com/lutnxNHDqy — Eric Daugherty (@EricLDaugh) November 19, 2025

La cena fue atrasada debido a que la alfombra roja colocada fuera del salón tuvo que ser acompañada por una carpa debido a la fuerte lluvia en Washington D.C.

¡EL MUNDO ESCOGIÓ A SU ÍDOLO! 🇵🇹🐐



En estos momentos Cristiano Ronaldo está cenando con el príncipe de Arabia, Donald Trump, Elon Musk y Gianni Infantino



Los hombres que lideran el planeta pic.twitter.com/mEqC58ZxHp — Analistas (@SomosAnalistas_) November 19, 2025

Además de Cristiano Ronaldo, Trump también recibió a Elon Musk, siendo este el regreso del magnate de la tecnología a la Casa Blanca luego de su distanciamiento con el mandatario republicano.

Lea también: Qué pasará ahora que el Congreso de EE. UU. aprobó publicar todos los archivos de Jeffrey Epstein