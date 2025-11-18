Qué pasará ahora que el Congreso de EE. UU. aprobó publicar todos los archivos de Jeffrey Epstein

Qué pasará ahora que el Congreso de EE. UU. aprobó publicar todos los archivos de Jeffrey Epstein

Por decisión casi unánime, la Cámara de Representantes de EE. UU. votó a favor de que se publiquen todos los archivos relacionados a Jeffrey Epstein.

El Capitolio de Estados Unidos en Washington, DC, EE. UU., 17 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

Este 18 de noviembre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de hacer públicos todos los expedientes sobre el caso de Jeffrey Epstein, el financista acusado de delitos sexuales que falleció en su celda antes de ir a juicio.

Por una decisión casi unánime, se aprobó la denominada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein.

Con esta resolución, el Departamento de Justicia está "obligado" a publicar todos los documentos no clasificados relacionados con la investigación sobre las acciones del financista y su muerte en prisión, que fue declarada como suicidio y generó numerosas teorías.

Fue en agosto del 2019 cuando Epstein fue hallado sin vida dentro de su celda, luego de que lo señalaran de estar vinculado a una red de menores que presuntamente eran abusadas sexualmente por él y otras celebridades.

Según los legisladores, al aprobar esta ley se podrá "dar justicia y respuestas" en un caso que, presuntamente, habría afectado a cerca de mil víctimas.

Tras la votación de la Cámara, la ley también fue aprobada por el Senado, por lo que ya ha sido enviada al presidente Donald Trump para su respectiva firma.

Expertos afirman que, al llegar al Senado, será difícil que esta iniciativa sea rechazada, debido al amplio respaldo que recibió en la Cámara de Representantes.

Además, está el hecho de que el propio Trump —quien ha sido señalado en diversas ocasiones de participar en las supuestas actividades ilícitas de Epstein— expresó su respaldo a la aprobación de la ley.

