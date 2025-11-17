Por qué Trump apoya propuesta de la Cámara Baja para divulgar archivos vinculados a Jeffrey Epstein

Por qué Trump apoya propuesta de la Cámara Baja para divulgar archivos vinculados a Jeffrey Epstein

El mandatario respaldó una propuesta de ley obligaría al Departamento de Justicia publicar archivos relacionados a Jeffrey Epstein.

US President Donald Trump meets with the White House Task Force on the FIFA World Cup 2026.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, observa durante una reunión con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 17 de noviembre de 2025. (Foto Prensa Libre: AFP)

Donald Trump mostró recientemente su respaldo a una votación en la Cámara de Representantes para publicar más archivos vinculados con Jeffrey Epstein.

Fue el pasado 16 de noviembre cuando el exmandatario apoyó una propuesta de ley que obligaría al Departamento de Justicia de EE. UU. a divulgar el expediente relacionado con el financiero, quien falleció dentro de su celda antes de enfrentar juicio.

Críticos de Trump afirmaban que votaría en contra de la iniciativa, debido a que podría vincularlo con Epstein, acusado de tráfico sexual y relacionado con una supuesta red de explotación de menores. Sin embargo, el expresidente mostró su respaldo a que la votación se lleve a cabo.

"Los republicanos de la Cámara deberían votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein porque no tenemos nada que esconder", escribió Trump en su red Social Truth.

Además del exmandatario, congresistas del Partido Demócrata también exigen la divulgación de todos los documentos relacionados con Epstein, para determinar si existe un vínculo con Donald Trump.

El pasado 12 de noviembre, un grupo de demócratas compartió una serie de correos electrónicos en los que, supuestamente, se relaciona a Trump con Epstein, quien habría afirmado que el expresidente "sabía sobre las chicas".

Trump no solo criticó a los demócratas por intentar iniciar una "campaña de engaño" en su contra, sino que también cuestionó, el pasado domingo, que algunos legisladores de su partido respaldaran la votación.

"Algunos 'miembros' del Partido Republicano están siendo 'usados', y no podemos permitir que eso suceda", afirmó Trump en su publicación.

Lea también: Trump insinúa un posible diálogo con Maduro en medio del despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

